ONLINE: Karolína Plíšková vstupuje do Roland Garros proti Šarífové

Na kurtech se Plíšková, aktuální světová čtyřka, objevila naposledy minulý týden v pondělí. Tehdy musela ve finále na turnaji v Římě vzdát proti Rumunce Halepové kvůli zranění. Po týdenní pauze nyní Češka věří, že bude na Roland Garros plně připravená.

V prvním kole pařížského grandslamu bude druhá nasazená hráčka favoritkou. S Egypťankou Šafírovou, která do hlavního turnaje postoupila z kvalifikace, se dosud nepotkala. Jejich první vzájemný zápas zahájí úterní program na zastřešeném hlavním kurtu Philippa Chatriera.

Na pařížské antuce došla Plíšková nejdále v roce 2017, kdy zde postoupila do semifinále. Na US Open, předchozím grandslamu, jenž se konal v první půlce září, vypadla Češka ve druhém kole.

Hrát bude Djokovič, začínají čtyřhry

Do turnaje poprvé zasáhne také Novak Djokovič. Nejvýše postavený hráč světového žebříčku se postaví ke grandslamovému utkání poprvé od incidentu na US Open, kdy trefil míčkem čárovou rozhodčí a byl z turnaje vyloučen. Zkušený Srb vyzve Švéda Ymera, zápas by měl začít ve 14 hodin.

V Paříži začínají také čtyřhry, jako první z Čechů půjde do akce Jiří Veselý, který utvořil dvojici s Argentincem Londerem. Postaví se proti nim britské duo Murray-Skupski, start utkání je naplánován na 14. hodinu.