Brutální testy a zápas na jednu bránu. České naděje se loučí s Paříží

Vlastně je to vcelku objektivní obrázek o stavu současného ženského tenisu. Loni v Paříži diváci tleskali chytré a pestré hře Vondroušové, soupeřky marně dobíhaly její kraťasy, až v boji o titul ji zastavila Ashleigh Bartyová. Letos se musela sklánět ona. A to hned na úvod.

„Soupeřka hrála extrémně dobře. Ani nevím, co bych měla udělat lépe. Iga byla prostě lepší, bylo to takové na jednu bránu,“ ocenila Vondroušová výkon Šwiatekové. „Nenechala mi žádný prostor, abych se do zápasu vůbec dostala. Většinu toho pozabíjela, já se pořád jen bránila. Těžké to bylo.“

Lásky k městu u Seiny tím nevyvanula. Vzpomínky na finálovou jízdu zůstávají silné: „Můj vztah k Paříži se nijak nemění, uvidíme příští rok.“

Vondroušová byla pro turnaj 15. nasazenou, číslo 22 patřilo Karolíně Muchové. Také ona už je ze hry. Také ona nezískala ani set, Američance McHaleové podlehla 2:6, 4:6. „Moc jsem toho nenatrénovala, bohužel. Včera jsem hrála hoďku v hale. To byl takový celý trénink,“ popsala.

Muchová se z US Open vrátila s trhlinou ve svalu, její stav kolísal. „Když vyšla magnetická rezonance, myslela jsem si, že možná ani do Paříže nepoletím, že to vůbec nestihnu. Nakonec to nebylo vlastně tak špatné,“ uvedla.

Tedy – s nohou to nebylo tak špatné. „Jinak jsem se celkově necítila dobře, asi poslední dva dny. Tělo je unavené, trochu mě bolí hlava. Ale vymlouvat se nechci,“ dodala slečna, jejíž projev na kurtu si zamilovala místní velká šampionka Chris Evertová: „To slyším poprvé. Ale určitě je moc hezké dostat od takové legendy jakoukoli lichotku.“

Uznalá slova poslední dobou míří k oběma. Z nastupující generace – tedy z mladších Češek za Karolínou Plíškovou a Petrou Kvitovou – platí tyhle dvě aktuálně za největší přísliby. Zároveň se znovu přesvědčily, že včerejší úspěchy v tenisu neznamenají zhola nic. Že ani nasazení negarantuje snadné 1. kolo grandslamů.

„Na nic porážku nesvádím, po Římě bylo času na regeneraci dost,“ uvedla Vondroušová, která do Paříže dorazila posílena postupem do semifinále na velké akci v Itálii.

S Muchovou by se shodně mohly předvést divákům ve vlasti, obě jsou přihlášené na halový turnaj v Ostravě, novinku v kalendáři WTA.

Jenže podmiňovací způsob je nutný. „Snad to proběhne,“ přeje si Vondroušová a Muchová dodává: „Chci doléčit nohu a připravit se na Ostravu. Tvrdý povrch mi vyhovuje, hala taky, v Česku hraju ráda. Těším se moc, pokud se to uskuteční – situace doma není nejlepší.“

Tak jako tak by aspoň už měla být ušetřena jistých pařížských procedur. „Testování je nepříjemné a tady extrémně,“ říkala Muchová. „Tyčinku nám strčí snad až někam do mozku; já mám trochu křivou nosní přepážku a trpím teda strašně. Brutální, pak hodinu brečím a bolí mě nos. Na to, kolikrát už jsem předtím byla testovaná, se tohle nedá s ničím srovnat.“

Francouzská metropole k nim letos skutečně nebyla vlídná. Na kurtech ani mimo ně.