Kvitová fanynkou: Než být na pokoji, jezdím na tenis. I ve volné dny

Tyto dny jsou pro nejlepší tenistky a tenisty momentálně hodně dlouhé. Natolik, že měl český mladík Tomáš Macháč skutečně vzácnou podporu z hlediště.

„Když hrál finále kvalifikace, zrovna jsme končili trénink a zastavili se. Byla zima a začalo pršet, takže jsem neviděla všechno. Ale důležité body ano – a to se počítá,“ usmála se Kvitová při vzpomínce na to, jak kolegu ze Sparty pomohla fanouškovsky dotlačil ke grandslamové premiéře.

Protože i ona, která se obvykle ve volné dny ke kurtům nijak nežene, je najednou za takové rozptýlení ráda.

„V New Yorku to bylo těžší, protože se na kurty jelo hodinu, tady je to dvacet minut. I kdybych zrovna ve volnu netrénovala, i tak bych asi chtěla jet. Je těžké být jenom zavřená. Na pokoji není taková zábava, tady rádi hrajeme třeba nožičky,“ vypráví.

Na nejpodivnějším Roland Garros historie bude ostatně potřeba každý pozitivní impuls.

Tím hlavním je ale postup přes Dodinovou, jak složitý duel byl?

Lehké to nebylo určitě, to ale první kolo na grandslamu není nikdy. Navíc s Francouzkou – říkala jsem si, že lidi budou na její straně, a až pak jsem si uvědomila, že jich tu není zase tolik. Ale přece jen byli slyšet a jsem ráda, že jich přišlo aspoň pár, pořád lepší než nic. A hlavně jsem ráda, že jsme hrály pod střechou.

Při mizerném počasí úleva, že?

Je dobré vědět, že v 11 hodin půjdeme na kurt. Pod střechou je to super, bez ní by měli velké problémy. Podmínky byly hodně náročné a je těžké se připravit. Vlhko a zima, do toho se potíte, i na centru je teplota jako venku, protože kvůli antuce není vytopený. Balony se po nějaké době zvětší, ochlupatí se a pak tolik neletí... Byla jsem ráda, že ve druhém setu přišly nové míče.

Co bylo klíčové?

Mentálně jsem byla pořád v zápase, nezazmatkovala jsem v důležitých chvílích. Ona začala hrát ve druhém setu líp, víc do toho chodila, víc pálila. Bylo to o pár míčích, ale vydržela jsem v servírujících gamech a brejkla ji. Pak jsem výborně servírovala, což mi hodně pomohlo. Navíc to byl můj první zápas na antuce, takže je bezva, že to dopadlo takhle. Zvládla jsem to hrou i hlavou.

Bez ostrého duelu jste přitom byla skoro měsíc...

Na antuce jsem jen trénovala. Dávala jsem si pozor na ruku, se kterou jsem tu loni měla problémy; hodně jsem dbala na zdraví a snažila se připravit na jiný pohyb. První dny byly těžké, tak jako každý rok. Antuka je přece jen jiná a věcí, na které je třeba se soustředit, máte hodně. V hlavě jsem to musela překonat – a překonala. Dneska jsem nepřemýšlela nad tím, jak se hýbat a co hrát, takže příprava proběhla dobře.

Dvě otázky, které jsou letos v Paříži nutností. Co vy a počasí?

Jako pro astmatika je to pro mě asi to nejlepší, co se dá, není horko a vlhko je jen trochu, kvůli dešti, což není nic hrozného. Zároveň kvůli zimě míče tolik neletí, to už pro mě výhoda není. Ale na antuce se hraje trochu jinak a nečekám, že to budu zabíjet z prvního druhého míče. Zima je nepříjemná: na nohy, na ruce. Ale asi nemůžeme čekat v říjnu lepší počasí.

A úroveň organizace Roland Garros?

US Open bylo lépe zorganizované, co se týká bubliny i všech věcí okolo. Tohle je Francie, není se úplně čemu divit (úsměv). Hotel je skvělý, bohužel tam jsou i lidi mimo tenis, takže si musíme dávat pozor o to víc. Není to zas tak striktní, ale je to naše odpovědnost a já i tým jsme opatrní na všechno. Snažíme se co nejvíc si dezinfikovat ruce, nechodit k ostatním lidem blíž.

Nemůže zima ovlivnit vaši levou ruku? Potřebuje speciální péči?

Pečuju o ni už tak obecně, není to vyloženě o počasí. Florian (Zitzelsberger, fyzioterapeut Kvitové) na ni kouká každý den. Nic jsem necítila ani s těžšími míči, ruka je připravená. V těžkých zápasech se to možná nějak může projevit, ale nechci to přivolávat. Zatím dobrý.

Obecně k vám patří úsměvy. Jak náročné bude udržet si je právě na tomto Roland Garros?

Už jsem si prošla hodně složitostmi, v tenisu i v životě. Jasně, dokonalé to není, ale všichni jsme na tom stejně. Musíme si zvykat: na kurty, na rozdílné podmínky, na míče, na všechno… Jsem zdravá a to je nejpodstatnější věc ze všech. Loni jsem se tu kvůli zranění musela odhlásit, takže letos to může být jen lepší.