ONLINE: Siniaková kvůli dešti stále čeká, Kvitová porazila Dodinovou

Siniaková s Američankou Davisovou zatím neodehrála ani jeden zápas.

62. hráčka světa se naposledy představila na turnaji ve Štrasburku, kde nestačila ve čtvrtfinále na Bělorusku Sabalenkovou 6:2, 3:6, 3:6.

Karolína Muchová, osmifinalistka nedávného US Open, se střetne s Američankou McHaleovou, která je na žebříčku WTA na 81. místě.

Obě tenistky se dosud na kurtu nepotkaly.

Vondroušová se loni na Roland Garros probojovala až do finále. Naváže na podobný úspěch i letos? V prvním kole proti ní stojí Polka Swiateková.

Obě tenistky se zatím utkaly jen jednou, a to v červenci během exhibice v Praze. Tehdy se radovala Polka, která porazila 19. hráčku světa 7:6, 6:0.

Česko-slovenské derby čeká v prvním kole Kristýnu Plíškovou, která změří síly s Kužmovou, 90. hráčkou světa.

Jediný vzájemný zápas, který spolu tenistky před rokem sehrály, zvládla lépe Plíšková, jež zvítězila 6:3, 6:4.

Českou mužskou jedničku Jiřího Veselého čeká v prvním kole 206. hráč světa Brit Broady.

Veselý před Roland Garros hrál turnaj v Hamburku, kde došel do osmifinále, v němž nestačil na Francouze Humberta 4:6, 3:6.

Kvitová postoupila přes Dodinovou

Zatímco na ostatních kurtech se kvůli dešti vyčkávalo, Petra Kvitová pod zataženou střechou dvorce Philippa Chatriera zahájila svou cestu turnajem. A zahájila ji úspěšně. Češka porazila domácí Océane Dodinovou 6:3. 7:5.

„Nikdy jsem proti ní nehrála, takže to bylo o to těžší,“ povídala Kvitová na kurtu. „Hraje podobně jako já, takže jsem snažila čekat na šanci na brejk. Ve druhém setu se ještě zlepšila, takže to nebylo to jednoduché.“

Kvitová předvedla jistý výkon. Skvěle se jí dařilo na servisu a s jejími prudkými forhendovými údery měla sokyně velké problémy. Za celý zápas nastřádala 28 vítězných úderů, nevynucených chyb si připsala 14.

V prvním setu Dodinové sebrala podání na 5:3 a vedení už nepustila. V úvodním dějství se navíc mohla pochlubit výtečnou statistikou: po úspěšném prvním servisu měla stoprocentní úspěšnost vyhraných míčů.

První balon po zdárném prvním servisu prohrála až zkraje druhá sady, Dodinová navíc turnajovou sedmičku poprvé brejkla. Kvitovou však dílčí neúspěch nerozhodil a v koncovce druhého dějství soupeřku udolala 7:5.