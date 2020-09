Roland Garros pro otrlé: drsné počasí, těžké míče, ne zcela uzavřená bublina

„Jasně že to není dokonalé,“ říká Petra Kvitová. „Můžete si stěžovat na hodně věcí. Proto je potřeba nastavit si hlavu a být v ní dostatečně silní. Abyste na nic z toho nemysleli, když jdete na kurt,“ doplňuje Barbora Strýcová.

Kdo tuto teorii přetaví v praxi, uspěje. V Paříži o svátečním prodlouženém víkendu odstartoval test tenisové otrlosti a letité zvyklosti padají jako podzimní listí ze stromů.

Že se už na přelomu září a října v Evropě venku nehraje? Bývávalo. Od šéfů Roland Garros představovala změna termínu od začátku risk. Zatím nevychází.

„Ten vítr, zima a déšť... Mizerné počasí jako u nás na pobřeží ve špatné sezoně,“ řekla hořce Britka Johanna Kontaová. Loňská semifinalistka vypadla už v 1. kole, z Češek skončily Karolína Muchová i Markéta Vondroušová, jež loni hrála dokonce finále.

Že do ztížených podmínek podle elementární logiky náleží detaily, které to zúčastněným aspoň trochu vykompenzují? Světe, div se, letošní míče od firmy Wilson představují pravý opak. Jsou těžší než jindy. „Po nějaké době se balony zvětší, ochlupatí a pak tolik neletí,“ líčí Kvitová. Zakončit výměnu je na antuce složité i normálně, teď je každý vítězný úder ještě víc vydřený.

Až další dny ukážou, co neobvyklá zátěž v neobvyklém počasí udělá s těly přítomných. „Jestli se tím riziko zranění zvyšuje? Ano, rozhodně,“ obává se Viktoria Azarenková.

A ještě jeden, poněkud francouzský doplněk výše zmíněného. Že je koncept uzavřené hygienicko-bezpečnostní bubliny z principu postavený na, ehm, uzavřenosti?

Bonjour, vítejte v Paříži! Na hotelu hráčky a hráči tentokráte sami nebydlí. „Což moc nechápu,“ netají se Strýcová. A to třeba oproti Muchové neměla zkušenost s nedávným US Open. „New York byl určitě líp zorganizovaný, měly jsme boxy na centrkurtu a další věci. Ale podle mě tomu tady nejvíc nepomáhá počasí. Kdyby bylo hezky a svítilo sluníčko, nebereme to tak,“ řekla vyřazená Češka.

Ocelové nebe v pondělí rozbombardovalo start programu natolik, že se dopoledne hrálo jen na centrkurtu pod zbrusu novou střechou. Rychlokurz nucené adaptace je zkrátka v plném proudu.

Aby bylo jasno: ne snad že by hvězdy WTA a ATP zažívaly nějakou bolestivou torturu. Také jednotně zdůrazňují, že je pořád lepší skákat přes překážky než sedět doma. Dílčí kritika vůči organizaci – často až neobvykle upřímná, což nebývá v tenisu zvykem – je jedna věc, ale horší je nejistota, kroky na neotestované území. Což může vést k nezvyklým výkonům i k nečekaným výsledkům.

Právě srovnání s US Open je vypovídající. Turnaj si aspoň zachoval původní termín, a tím třeba i klasické newyorské horko a dusno; někomu sedí méně a jinému více, ovšem všichni věděli, co zhruba čekat. Zato v Paříži tenistky občas marně dolují v paměti, kdy šly naposledy na rozehrávku v bundě...

Také v Americe panoval svět střežené bubliny (navíc oproti Paříži skutečně neprodyšné), k rozptýlení se však nabízely basketbalové koše či golfové simulátory. „Vlastně tam byl dostatek zábavy,“ říká Alexander Zverev. „A tady můžeme být jen zavření na hotelu,“ doplňuje Kvitová.

Roland Garros 2020 Čísla a zajímavosti 60 tisíc eur , tedy asi 1,6 milionu korun si z Paříže odvezou vyřazení v 1. kole.

, tedy asi 1,6 milionu korun si z Paříže odvezou vyřazení v 1. kole. 6 českých tenistů zatím postoupilo do druhého kola.

V roce 2020 je hledání kompromisů disciplínou pro mistry a sport nepředstavuje výjimku. Dokonalost je v aktuálních podmínkách příliš vzdálenou metou.

„Jasně, raději bychom tu byli na přelomu května a června. Ale musíme se přizpůsobit,“ uvedl Zverev. „Třeba ve Wimbledonu a v řadě dalších turnajů prostě řekli, že se letos hrát nebude a hotovo, že se bude čekat na konec pandemie. Tady se snaží o maximum možného.“

Někdy šikovněji, jindy méně.

Rozhodně bude v oranžové říši letos hodně doslovně platit, že v pavouku přežijí jen ti nejsilnější.