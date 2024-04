Že budu ve finále? Hloupé, odvětil Nadal. Poslední rok si chce hlavně užít

Jen si představte Nadalovy pocity.

Zpátky na antuce.

V Barceloně, kde posbíral rekordních dvanáct titulů.

Před návštěvou osm a půl tisíce diváků, kteří netrpělivě čekali, až se jejich idol na oranžovém kurtu zjeví.

Ve městě, jehož slavný fotbalový klub hrál o několik hodin později čtvrtfinále Ligy mistrů proti Paris Saint German.

A s vítěznou tečkou, kterou proti Cobollimu dokonal za necelou hodinu a půl.

„Na tento turnaj mám tolik skvělých vzpomínek, mrzelo mě, že jsem tady poslední dva roky nemohl být. Letos jsem učinil rozhodnutí na poslední chvíli, jsem rád, že vyšlo. Cítím se připravený na další souboje,“ ujistil fanoušky, kteří se poslední týdny báli, že tenisovou legendu už na kurtu neuvidí.

Nadal totiž naskočil zpátky na kurty letos v lednu téměř po roce, ve kterém ho sužovalo zranění kyčle. Jenže po třech zápasech na začátku ledna v Brisbane se objevil pouze na březnové exhibici v Las Vegas, kde podlehl krajanovi Carlosi Alcarazovi.

Mezitím se dál trápil s bolestmi. Australian Open vynechal kvůli natrženému svalu, postupně se odhlašoval i z dalších podniků.

rafaelnadal Muy contento de volver a competir y además en una pista y un torneo especial para mí, dónde tantos momentos importantes de mi carrera he vivido.

Gracias a todos por el apoyo. oblíbit sdílet odpovědět uložit

Až nakonec nabral síly a přicestoval do Barcelony.

„Návraty jsou stále těžší a těžší. A to jich mám za sebou v kariéře spoustu. Jenže čím jste starší, tím složitější to je,“ přiznal 37letý Španěl.

Na akci, kde poprvé triumfoval v roce 2005, ho přivítal nadšený dav. „Atmosféra byla úžasná. Tribuny byly plné už od začátku, ještě než jsme vůbec začali hrát. Moc to pro mě znamená, že se mi na tak speciálním místě dostává tolik podpory.“

Na kurt nastupoval Nadal s velkými emocemi. „Aktuálně to beru tak, že tady hraju naposledy. Nevím, co se může stát v budoucnu, ale všechno má svůj začátek a konec,“ opakoval, že letošní sezona bude pravděpodobně jeho poslední.

„Chci si užít každou vteřinu. Už jen fakt, že tady můžu být, je pro mě hrozně nabíjející. Vím, jak na tom jsem, musím být realista. Budu hrát tak dlouho, dokud budu mít pocit, že to má cenu. Tenis mě stále baví,“ líčil.

Fanouškům, kteří se po utkání shodli, že jim legendární Španěl na Tour chyběl, tak dal naději, že ho v průběhu roku ještě na kurtech uvidí. Zvlášť na těch antukových, kterým Nadal celou kariéru vládne.

Vždyť Roland Garros opanoval španělský tenista celkem 14krát, naposledy na pařížském grandslamu triumfoval v roce 2022. Právě tehdy, 5. června, před úterním návratem naposledy vkročil na oranžový dvorec.

A i v Barceloně by na něm chtěl odehrát co nejvíc zápasů. „Uvidíme, jak daleko se nakonec dostanu, určitě nebudu překračovat hranice zdraví. Cítím se ale mnohem líp než před týdnem, kdy jsem ještě nevěděl, jestli tady budu hrát,“ prozradil. „Můžu, a tak si to chci co nejvíc užít.“

V úterý zápal pro tenis Nadal skutečně ukázal. Několikrát se blýskl povedenými technickými údery, vybojoval šest brejků a opět dokázal, že s ním i navzdory pokročilejšímu věku a zdravotním problémům musí soupeři ještě nějakou dobu počítat.

„Jen podání musím ještě trochu vylepšit. Ale nestresuju se, dělám to nejlíp, jak dokážu, nezblázním se z toho,“ uklidňoval sám sebe.

I přes jeden ztracený servis předvedl proti Italovi tak suverénní výkon, že i Stefanos Tsitsipas, který zvítězil na nedávném podniku v Monte Carlu, prohlásil, že má Nadal šanci na finálovou účast.

„Je to hloupost, to si přiznejme,“ oponoval mu Španěl. „Ale chápu to, z těch slov čiší respekt k tomu, co jsem tady dokázal. Já se jen těším na další výzvu,“ prohlásil s vidinou, že ho ve středečním druhém kole čeká souboj s jedenáctým hráčem světa, Alexem de Minaurem.

„V úterním zápase jsem byl možná favorit, nevím. Ale teď rozhodně nebudu. Samozřejmě se budu snažit opět předvést to nejlepší, nepůjdu si jen pro poctu,“ slibuje Nadal, kterého určitě opět čeká silná podpora diváků.