Nadal i Djokovič. Saúdská Arábie chystá hvězdně obsazený Six Kings Slam

Vedle Djokoviče a Nadala se v Rijádu představí také další tři grandslamoví šampioni Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a Daniil Medveděv. Jediným účastníkem bez triumfu na některém z turnajů velké čtyřky je Holger Rune.

„Těším se, až si v Rijádu zahraju,“ řekl v tiskové zprávě sedmatřicetiletý Nadal, který se nedávno stal ambasadorem Saúdské tenisové federace. Při návštěvách této země by měl pomáhat s přípravou dětí a měl by tam také vybudovat tréninkovou akademii.

Bohatá země z Perského zálivu od loňska hostí Turnaj mistrů tenistů do 21 let a mohl by se tam hrát i Turnaj mistryň. Proti se mu však postavily mimo jiné legendy Martina Navrátilová a Chris Evertová.

Saúdská Arábie, která v posledních letech výrazně investovala například do formule 1, fotbalu nebo golfu, si totiž podle kritiků pouze snaží prostřednictvím sportu vylepšit mezinárodní obraz, poškozený porušováním lidských práv.