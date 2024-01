Trable Nadala rmoutí i Čechy. Lehečka připomíná dluh, Menšík mu moc nevěří

I krátkou epizodou v Brisbane ale připomněl, jak je pro tenis výjimečný. Vzbuzuje respekt, přitahuje pozornost, motivuje ostatní. Pro úvodní grandslam sezony tedy jeho absence znamená citelnou ztrátu, naopak soupeřům se na čas uleví, že se ho nebudou muset obávat. I když například Češi by se s ním potkali rádi.

„Rozhodně mi to dluží, protože jsem s ním měl třikrát domluvený trénink, ale on ho pokaždé kvůli zranění zrušil,“ prozradil už v prosinci Jiří Lehečka. „Rogera (Federera) jsem nestihl, s Novakem (Djokovičem) jsem trénoval hodněkrát, takže bych chtěl zažít i Rafu.“

Souhlasí s ním i česká dvojka Tomáš Macháč. „Rafa je neskutečná legenda. Zahrál bych si s ním moc rád, ale až co nejdál v turnaji.“

Jenže půjde to? Má 37letý Španěl ještě zdravotně na to, aby se do pozdějších fází největších podniků podíval? Tento rébus řešili tenisté a experti už před sezonou, sám Nadal předeslal, že od sebe tituly neočekává.

Nicméně v Brisbane naznačil, že za příhodné konstelace, kdy mu vydrží tělo, pořád umí škodit. „Myslím si, že se zpátky určitě dostane,“ předpovídá mu Macháč.

O něco skeptičtěji hovoří další český tenista Jakub Menšík: „Myslím, že pro Rafu bude strašně náročné vrátit se na top úroveň. Osobně si myslím, že na špičku už nedosáhne, protože Djokovič pořád hraje výtečně a jsou tam i mladé pušky jako Sinner, Alcaraz a další.“

Pro iDNES.cz se nad budoucností španělského válečníka zamyslel i Tomáš Berdych, který s ním během své dlouholeté kariéry svedl 24 duelů, z nichž čtyři vyhrál.

„Už jen to, že se Nadal znovu vrací, je velká událost. Myslím, že si chce hlavně zahrát olympiádu v Paříži, která je pro něj magická, mohl by tam možná i ukončit kariéru.“

Rafael Nadal (vlevo) a Tomáš Berdych po finále Wimbledonu 2010

Jenže aby šampion 22 grandslamů až do svátku nad Seinou, při němž se tenisté poměří v jeho milovaném areálu Roland Garros, vydržel, musí zůstat zdravý. Což se mu čerstvě opět nedaří. „Mám mikrotrhlinu ve svalu,“ oznámil v neděli. Přivodil si ji v pátečním čtvrtfinále v Brisbane, v němž nevydržel třísetový zápřah.

Loni musel na operaci s bolavou kyčlí a od Australian Open zbytek roku nehrál. Nyní si přivodil potíže ve stejné oblasti, ale hledá pozitiva alespoň v tom, že nejde o totožné místo. Nepočítá proto s tak dlouhou rekonvalescencí.

„V Austrálii jsem měl šanci odehrát pár zápasů, z čehož mám radost. Zůstávám pozitivní,“ ujistil.

Zdůraznil, že celý návrat při své nejspíše rozlučkové sezoně už od začátku směřuje právě k antukovým akcím, proto teď nechce riskovat, když není zcela fit.

Z této perspektivy ho opětovné patálie tolik mrzet nemusí, neboť se zcela neodrovná případným dalekým tažením v Melbourne. Po psychické stránce určitě jde o bolavou ránu, ale houževnatý Nadal už podobných případů nepřízně osudu překonal několik.

Popere se proto i s tím nejnovějším. A třeba se pak Čechům splní přání a dostanou šanci ho prověřit.