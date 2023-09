Probuzená Bouzková. Pomohl jí mladý kouč i Wimbledon, hodí se lehké nohy

New York (Od našeho zpravodaje) - Sportovní kariéry se často vyvíjejí nepředvídatelně, vyskytují se v nich zásadní zlomy. Tenistka Marie Bouzková strádala, než při svém letošním putování po turnajích dorazila do Wimbledonu. Na nejslavnějším podniku okřála, postoupila do osmifinále, kde těsně podlehla pozdější šampionce Vondroušové. A dobře se jí vede i dál.