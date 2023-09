Vondroušová žasla: Hraju proti zrcadlu? V New Yorku má nového kamaráda

New York (Od našeho zpravodaje) - V hlavě jí pípalo varování. Markéta Vondroušová věděla, že ji v zrádné partii s Italkou Trevisanovou čeká nelehká fuška. Na diváky požehnaně zaplněném a sluncem zalitém Grandstandu však zvítězila v poklidu 6:2, 6:2 a postoupila do třetího kola tenisového US Open.