Poražená Kvitová: Těším se domů, musím se vyléčit. Mrzela ji reakce diváků

New York (Od našeho zpravodaje) - Co mohlo na první pohled vypadat jako atraktivní retro šlágr a zajímavá výzva, se pro tenistku Petru Kvitovou proměnilo spíš v utrpení. Češka podlehla Dánce Caroline Wozniacké ve druhém kole US Open 5:7, 6:7 a poté pronesla: „Byl to divný zápas.“