ONLINE: Plíšková hraje druhé kolo US Open, na řadu přijdou i další Češky

Zkušená Plíšková v posledních měsících hledá herní pohodu, skrze kterou by se odrazila k delší vítězné šňůře. Mohla by ji najít na US Open? Newyorský turnaj jí sedí, Češka zde v minulých sedmi letech pětkrát došla mezi osm nejlepších a jedou dokonce až do finále.

ONLINE: Karolína Plíšková vs. Clara Burelová Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Na úvod turnaje Plíšková ve dvou setech přehrála Elenu-Gabrielu Ruseovou z Rumunska a mírnou favoritkou je také ve druhém kole proti 22leté Claře Burelové, proti které hraje poprvé. Zatímco Češce patří v žebříčku 25. pozice, Francouzka drží 62. místo.

Vondroušová opět v roli favoritky

V prvním kole Vondroušová bez větších potíží potvrdila roli favoritky proti Korejce Han Na-le a také nyní je devátá hráčka světa dle papírových předpokladů jasnou aspirantkou na postup, byť proti Martině Trevisanové hraje poprvé. Italka aktuálně figuruje na konci šesté desítky žebříčku.

ONLINE: Martina Trevisanová vs. Markéta Vondroušová Zápas budeme sledovat podrobně cca od 21:05.

Nedávná wimbledonská šampionka startuje na US Open popáté v kariéře, přes druhé kolo se však zatím dostala jen jednou, když se v roce 2018 prodrala až do osmifinále. Pokud dnes uspěje, bude mít své pět let staré turnajové maximum na dosah.

Vylepší Bouzková své maximum?

V zápase dvou tenistek ze čtvrté desítky žebříčku vyzve Bouzková protřelou Chorvatku Petru Martičovou. V úvodním kole se česká hráčka trochu nečekaně nadřela proti domácí Ashlyn Kruegerové, zápas však nakonec zvládla ve dvou setech a postupem do druhého kola vyrovnala svůj nejlepší výsledek v New Yorku.

ONLINE: Petra Martičová vs. Marie Bouzková Zápas budeme sledovat podrobně cca od 22:45.

Zatímco Bouzková může v případě vítězství posunout své kariérní maximum na posledním grandslamu sezony, Martičová by se v případě postupu přiblížila na dohled osmifinále, které si na US Open zahrála v letech 2019 a 2020. Jediný dosavadní vzájemný zápas loni v březnu na turnaji v Mexiku vyhrála Češka.

Nosková bude čelit světové pětce

Do New Yorku si Nosková přivezla slušnou formu a při své druhé účasti na US Open poprvé přešla přes úvodní kolo, když přehrála domácí Madison Brengleovou. Ovšem nyní má 41. tenistka žebříčku před sebou Tunisanku Uns Džábirovou – tedy soupeřku, která zde loni došla do finále a jejíž ambice i letos sahají daleko do druhého týdne turnaje.

ONLINE: Uns Džábirová vs. Linda Nosková Zápas budeme sledovat podrobně cca od 00:35.

Proti světové pětce to bude mít osmnáctiletá Češka těžké, na druhou stranu letos už Džábirovou porazit dokázala. Uspěla v dosud jediném vzájemném zápase v lednu na turnaji v Adelaide. Nosková se tehdy radovala po třísetové přetahované. Jak si povede dnes, kdy uzavře program na třetím největším dvorci areálu Grandstand?

Hrát budou i Alcaraz či domácí hvězda

Na kurty se během čtvrtečního programu dostane řada tenistů, kteří cílí na elitní výsledek. Mezi muži budou usilovat o postup například světová jednička Carlos Alcaraz ze Španělska nebo trojka Rus Daniil Medveděv. Oba půjdou na nenasazené soupeře.

Programu na kurtu Arthura Ashe otevírají prvním zápasem Brit Andy Murray a Bulhar Grigor Dimitrov.

V turnaji žen budou vedle Džábirové bojovat o postup do třetího kola kupříkladu druhá tenistka světa Aryna Sabalenková z Běloruska nebo domácí Jessica Pegulaová, která je v žebříčku třetí.