Paříž není New York. Tam měli větší pořádek, říká Bouzková o bublině

Česká tenistka po restartu WTA vyhrála v součtu akcí v Lexingtonu a New Yorku (kde se hrál turnaj obvykle konaný v Cincinnati) čtyři duely z pěti, porazila i slavnou krajanku Petru Kvitovou. Od té doby se ale její výsledková bilance obrátila: poté, co Bouzkovou v Paříži v 1. kole vyřadila Estonka Kanepiová, je aktuálně na neveselé šňůře 1-4.

„Zase to bylo na tři sety, tak jako na US Open,“ uvedla po porážce 6:4, 4:6, 2:6. „Což se dá brát oběma směry. Buď si říkat, že je špatné prohrávat na tři. Anebo se naopak přesvědčovat, že už se tomu hodně blížím a příště to vyjde. Pořád se snažím hrát svoji hru a rozvíjet se. Snad mě tyhle prohry doženou k tomu, že se mi bude hodně dařit třeba už na následujícím grandslamu.“

Zkušenost z Roland Garros byla pro ni krátká, přesto unikátní.

Marie Bouzková v prvním kole Roland Garros

Bod jedna: počasí. Místo přelomu května a června se nyní hraje od konce září.

„Určitě se shodneme, že je tu velká zima, a já ji moc nemám ráda. Taky jsem šla na kurt v bundě,“ usmála se dívka zvyklá na příznivé klima z Floridy. „Ale je to pro všechny stejné. Už vůbec nevím, co dělají ty, co přiletěly z Austrálie! Bez čaje by to dneska nešlo, proto jsem si ho výjimečně vzala s sebou a po druhém setu si řekla o teplou vodu.“

Proti Kanepiové jí ovšem sychravý úvod svědčil.

„Začátek byl hodně s větrem a velkým deštěm. Tam mi to šlo nejlíp, ona se v tak extrémních podmínkách necítila,“ říkala Bouzková. „Jakmile šel zápas dál a počasí se trochu vylepšilo, začala hrát mnohem líp, agresivně, nedělala chyby. Navíc jsou míče dost těžké a pro mě bylo složité je ukončovat.“

Bod dvě: tenisová bublina. Poněkud odlišná od té americké.

„Určitě v New Yorku měli větší pořádek,“ srovnává. „Tady jsem dělala druhý test před třemi dny, ani nám neposílají zprávy, že na ně musíte jít, v New Yorku to den předem všem připomínali. Tady je to uvolněnější, ani nevím, kdy mám teď test dělat. Tolik nám nedávají informace.“

Testování proti koronaviru jistě není žádná velká zábava. Ale momentálně to bez něj a dalších opatření zkrátka nejde.

„Je dobré mít o všem přehled. Když to tak není, může se stát, že někdo je pozitivní, chodí mezi námi a rozšiřuje se to dál,“ říká Bouzková. „Takže pro mě v téhle situaci platí, že čím je všechno zorganizovanější, tím líp. I když to občas bere víc času, hlavně že jsme zdraví, ti okolo nás taky a můžeme hrát.“

No a bod číslo tři, aby z toho Paříž nevycházela jen rozporuplně: na tribuny se vracejí fanoušci. Byť pořadatelé raději na poslední chvíli snížili denní kvótu z pěti tisíc na tisícovku.

„Bohužel jsem nikoho do hlediště nedostala. Ale během zápasu tam byl můj trenér a několik dalších koučů, což bylo super,“ ocenila Bouzková. „Na rozdíl od soupeřky jsem měla velkou podporu. Škoda, že se mi to nepodařilo dotáhnout. Trénovalo se mi tu dobře a připadala jsem si hodně připravená.“