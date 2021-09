Renesanční bytost mezi tenistkami. Bouzková tančí, maluje. Láká ji Antarktida

Mnozí jí říkají Maruška, což se docela hodí k její pověsti milé a zdvořilé, usměvavé a družné mladé dámy. Při osobním setkání záhy zjistíte, že pověst nelže.

I proto loni po osminásobné vítězce Petře Kvitové převzala Cenu Karen Krantzckeové, kterou podle výsledků hlasování samotných tenistek získává jedna z nich za vzorové sportovní i lidské chování na kurtu i v zákulisí.

V březnu 2020 poprvé pronikla do Top 50, letos ji však přibrzdila zranění palce na ruce a kolena. Třebaže je nyní až na 87. místě pořadí WTA Tour, neztrácí dobrou náladu ani naděje na pronikavý úspěch.

Vítězka juniorky na US Open 2014 dál sní o grandslamovém titulu mezi dospělými. Ráda by se jednou prosmýkla do elitní světové desítky. Zalíbila se jí spolupráce s Lucií Hradeckou v deblu.

Zároveň však třiadvacetiletá žena sídlící střídavě v Praze a floridském Bradentonu nežije pouze pro využité mečboly a poskoky na žebříčku.

V rozhovoru pro iDNES Premium a deník Sport se v New Yorku rozpovídala o všech svých zálibách nebo o studiích na univerzitě.