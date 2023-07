Lekce od Djokoviče i tipy od Berdycha pomohly Lehečkovi v záludném mači

Vlastně třikrát nastupoval na kurt číslo 11 ve středečním odpoledni, během něhož se nad All England Clubem opět proháněly zlověstné mraky.

Jeden z menších dvorců obsypali diváci. Partii přihlíželi i zvědavci z blízké kavárny a baru Centenary. Lehečku při ní osobně podporoval rovněž jeho rádce Tomáš Berdych, zdejší finalista z roku 2010.

Čahoun v bílé bundě s kšiltovkou a slunečními brýlemi svému následovníkovi častokrát zatleskal, povzbuzoval ho. Párkrát s ním v Londýně trénoval a pravidelně ho rozehrává.

„Tomášova přítomnost pro mě hodně znamená,“ řekl Lehečka. „Zrovna tady ve Wimbledonu párkrát byl a pár zápasů tu vyhrál, takže mi určitě má co nabídnout. Společně s Michalem (koučem Navrátilem) se mnou přetrpěl i ty dvě pauzy.“

Po prvním přerušení za stavu 4:4 vletěl jedenadvacetiletý dravec na scénu se zjevnou vervou, což se mu náramně vyplatilo.

„Tušil jsem, že by soupeř mohl být tužší. Dokázal jsem ho brejknout, což ovlivnilo zbytek utkání,“ pochvaloval si. „Když trochu ustal vítr, cítil jsem se čím dál líp.“

Svými výsledky na přípravných akcích zrovna neomráčil. Nicméně na formu, která patrně stoupá, si nestěžuje. Ostrý test podstoupil minulý týden ve cvičné partii se samotným Novakem Djokovičem.

„Dal mi lekci, uvědomil jsem si drsnou realitu,“ konstatoval Lehečka. „Prohrál jsem 4:6, 0:4, což ještě nevypadá tak strašně. Ale ve druhém setu jasně ukázal svou nadvládu.“

„Těžko se mu dalo čelit, ale vždycky je dobré srovnávat se s těmi nejlepšími. Můžu se leccos naučit, když se soustředím třeba na jeho volbu úderů.“

Lehečka si rovněž zvyká na tíživá očekávání, která se pojí s rolí favorita, do níž se vyšvihl po podařeném startu do sezony. Na žebříčku poskočil do Top 40. Najednou nekráčí ze šatny s lehkou hlavou, s povznášejícím vědomím, že může jen příjemně překvapit.

„Sedli jsme si s členy týmu a probrali, co potřebuju udělat, abych se s takovými situacemi uměl vyrovnat. Nastavil jsem si nové rutiny na kurtu, abych neztrácel koncentraci.“

„Pomáhají mi dechová cvičení, snažím se udržet v přítomném okamžiku, abych se uklidnil a mohl předvést svůj nejlepší výkon. Což se třeba dneska povedlo.“

Střetnutí uzavřel esem. Bravo. Příští překážka? Rozjetá světová devatenáctka. Argentinec Francisco Cerundolo.

Na Jiřího Lehečku číhá další zásadní výzva.