Plíšková po vyřazení od hráčky číslo 225: Její čopy jsem pořád lovila na zemi

Bývalá světová jednička prožívá po sportovní stránce mizerné období. Po velmi dobrém úvodu sezony má z posledních sedmi zápasů bilanci 1:6.

Proti kvalifikantce Nataliji Stevanovičové si na dvorci číslo 18 vypracovala jediný brejkbol, který nevyužila. Neseděl jí rivalčin svérázný styl. Sama nedokázala vybalit své obvyklé zbraně. Nevyšla jí ani závěrečná výzva jestřábího oka.

V čem vězel větší problém? V soupeřčině stylu, nebo ve vás?

Myslím, že se to sešlo. Ona mi zápas hodně znepříjemnila. A já nehrála vůbec dobře. Servis nepsal, i když nebyl úplně nejhorší. Tu vysvitlo slunce, tady zafoukalo. Bylo těžké najít klid ve výměnách. A do toho jsem pořád lovila ty její čopy na zemi.

Odvrátila jste pět mečbolů. Uvolnila jste se v závěru?

To byla trochu náhoda. Trefila jsem pár dobrých míčů. Ale pořád jsem kazila returny, což byla hrozná škoda, protože ona nedává z podání žádnou bombu.

Zažila jste mnoho porážek. Jak nesete tuhle?

Některé bolí víc a některé míň. Už jsem jich musela snést tolik… Přicházejí skoro každý týden, takže se na ně dá zvyknout.

Všimla jste si protestu na kurtu číslo 18 v partii před vámi?

Jo. I když nevím, proti čemu se protestovalo. Škoda, že nepřišli i na náš zápas, možná by mě nakopli. (směje se)

Aktivisté narušili program Wimbledonu na kurtu číslo 18.

Jak jste se cítila před turnajem?

Docela dobře. A myslím, že bych i dneska zahrála dobře, kdybych o něco líp začala. Jenže pak jsem se už necítila vůbec dobře. S těmi jejími čopy jsem se nedokázala chytit. Nemohla jsem chodit do úderů. Bohužel jsem si ani v jednom setu nedokázala trochu déle podržet servis. Myslím, že tahle soupeřka je nepříjemná jenom na trávě, na ostatních površích by to byl úplně jiný zápas.

Nařídíte si nějakou dovolenou?

Asi jo. Jsem přihlášená do Washingtonu, ještě uvidím, jestli tam nastoupím. Ale potřebuju odehrát nějaké zápasy a zase budu v pohodě.

Hodí se vám teď týden bez tenisu?

Asi jo. Po Wimblasu si obvykle beru nějaké volno. Když jsem vypadla brzo, času budu mít hodně. Možná budeme ve Španělsku. Nebo odjedeme za ségrou do Rotterdamu.

Těšíte se na US Open?

Obvykle mám betony lepší než antuku a trávu. Na turnajích v Americe se mi obvykle daří, tak uvidíme.