ONLINE: Wimbledon dohání ztrátu. Vstup Lehečky do dvouhry opět brzdí déšť

Lehečka podruhé v kariéře hraje v hlavní soutěži Wimbledonu, o premiérové vítězství bojuje proti nevyzpytatelnému Rakušanu Ofnerovi, který je v žebříčku na 72. pozici, český tenista je na tom výrazně lépe a drží 37. příčku.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Sebastian Ofner Zápas sledujte v podrobné reportáži.

Dosud jediný duel sehráli loni na antuce v Salzburgu, Ofner tehdy nevyužil výhodu domácího prostředí a po hodině a 46 minutách sledoval, jak se Lehečka raduje z vítězství 6:3, 4:6 a 6:4.

Mírný rozjezd pro Plíškovou

Předloni hrála Plíšková v All England Clubu finále proti Ashleigh Bartyové, s posledním ročníkem Wimbledonu se loučila už po druhém kole. Ani tentokrát nevstupuje do turnaje v nejoslnivější formě, ale rozhodně si nemůže stěžovat na nepříznivý los.

ONLINE: Karolína Plíšková vs. Natalija Stevanovičová Zápas sledujte v podrobné reportáži cca od 15.30.

Na úvod vyzve Srbku Stevanovičovou, která je v žebříčku až na 225 příčce a do hlavní soutěže se musela prokousat přes kvalifikaci. V ní ovšem udolala například Američanku Mandlikovou.

Hráčky se střetnou poprvé. Plíšková je favoritkou, přestože z posledních pěti zápasů vyhrála jediný na trávě v Eastbourne proti Belgičance Mertensové, která skrečovala.

Dobře naladěná Krejčíková

Krejčíková patří mezi české tenistky, které prožily povedenou přípravu na travnatých dvorcích. V Birminghamu se probojovala až do finále, kde nestačila na Ostapenkovou z Lotyšska. V hlavní soutěži Wimbledonu se představuje teprve potřetí a jejím dosavadním maximem je předloňské osmifinále.

ONLINE: Heather Watsonová vs. Barbora Krejčíková Utkání sledujte v podrobné reportáži cca od 16.00.

Rodačka z Ivančic, které aktuálně patří 11. příčka v žebříčku WTA, vyzve domácí Watsonovou poprvé v kariéře. Britka figuruje na 144. pozici, Krejčíková ovšem musí být na pozoru, její soupeřka ukázala na turnaji v Nottinghamu, že na trávě dokáže potrápit i papírově lepší oponentky.

Krutý los pro Veselého

Veselý využívá stejně jako Barbora Strýcová ke startu na travnatém grandslamu chráněný žebříček, avšak los k němu byl neúprosný. Hned na úvod musí český tenista bojovat s Američanem Kordou. S aktuálně 22. hráčem světa se utká poprvé v kariéře.

ONLINE: Jiří Veselý vs. Sebastian Korda Utkání sledujte v podrobné reportáži cca od 16.30.

Veselý navíc prohrál pět posledních zápasů, k travnaté části sezony upínal při návratu po dlouhém zranění největší naděje, zatím se mu však i vinou vracejících se obtíží nedaří. Na zelených dvorcích neuspěl v Surbitonu ani na slunné Mallorce.

Co předvede šampionka Kvitová?

Dvojnásobná šampionka travnatého grandslamu Kvitová patří i ve 33 letech do širšího okruhu favoritek. V přípravě se blýskla trofejí z Berlína a pohodu si chce přenést i do Londýna, kde stejně jako loni hraje na úvod s Italkou Paoliniovou, které aktuálně patří 44. příčka ve světovém žebříčku, Češka je devátá.

ONLINE: Jasmine Paoliniová vs. Petra Kvitová Duel sledujte v podrobné reportáži cca od 17.30.

„Zažila jsem tady nejhezčí i nejhorší chvíle kariéry. Tu směs emocí je těžké zvládat. V hlavě mi víří leccos, takže se snažím co nejvíc odreagovat, nemyslet na tlaky a užívat si tenis. Což je ale hrozně těžké,“ říkala Kvitová před začátkem Wimbledonu.

S Paoliniovou se utkala už třikrát, radovala se na Roland Garros 2020, olympiádě v Tokiu a naposledy loni v All England Clubu, kde otáčela po prohrané úvodní sadě a nakonec zvítězila 2:6, 6:4 a 6:2.

První soutěžní zápas po Roland Garros

V Paříži Muchová zakončila skvostné putování až ve finále, v němž prohrála se světovou jedničkou Šwiatekovou. Od té doby dávala do pořádku tělo a raději vynechala všechny turnaje na trávě. V Londýně se jí nejvíce dařilo v letech 2019 a 2021, když si zahrála mezi nejlepší osmičkou.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Jule Niemeierová Duel sledujte v podrobné reportáži cca od 17.30.

Do čtvrtfinále loni došla i její dnešní soupeřka Němka Niemeierová, se kterou Češka ještě nehrála. Proti rodačce z Dortmundu, která se letos na okruhu WTA trápí, bude jasnou favoritkou.

Další Linda debutuje

Už v pondělí si odbyla premiéru v hlavní soutěži Wimbledonu osmnáctiletá Linda Fruhvirtová, stejný okamžik nyní čeká další českou naději Noskovou. V přípravě na trávě prohrála dva ze tří duelů, ale set uzmula Lotyšce Ostapenkové i Rusce Samsonovové.

ONLINE: Linda Nosková vs. Dalma Gálfiová Zápas sledujte v podrobné reportáži cca od 17.30.

Gálfiová, která v roce 2015 opanovala v All England Clubu dívčí čtyřhru, debutovala v hlavní fázi dospělého Wimbledonu teprve loni. V žebříčku hráčky dělí 81 příček: Nosková je 45., Maďarce patří až 126. pozice. Čeká je vůbec první střet v kariéře.

Siniaková zabojuje o třetí kolo

O čtvrtý postup do třetího kola Wimbledonu usiluje Siniaková proti Ukrajince Curenkové. V prvním kole si poradila s 24. nasazenou Číňankou Čchin-wen Čeng, bolavým tříslem i silným větrem a navázala tak na úspěšnou generálku v Bad Homburgu.

ONLINE: Kateřina Siniaková vs. Lesja Curenková Duel sledujte v podrobné reportáži cca od 19.00.

„Všechno mi splývá. Vlastně pořádně nevím, co se děje. Nestíhám si cokoliv uvědomit. Ale jo, je to skvělé. Super. Jsem moc ráda,“ vyprávěla v All England Clubu o povedené pasáži letošního roku.

Česká tenistka se s Curenkovou utkala už třikrát a zvítězila jen jednou, když Ukrajinka letos v únoru skrečovala utkání v mexické Meridě. Zbylé dva zápas sehrály na také na tvrdém povrchu, na trávě se střetnou poprvé.

V akci Djokovič i Šwiateková

Vítěz rekordních 23 grandslamových titulů a obhájce titulu Srb Djokovič pokračuje v cestě za možným osmým wimbledonským titulem proti Australanovi Thompsonovi. Světová jednička Polka Šwiateková zabojuje o postup do třetího kola se Španělkou Sorribesovou.

Zato první kolo teprve rozehrává třetí nasazený Rus Medveděv proti domácímu Britovi Ferymu, světová devítka Američan Fritz pro změnu zakončuje už načaté utkání s Němcem Hanfmannem.