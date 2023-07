Dřímání v šatně, pak kvapík a noční směna. Pořadatele nechápeme, říká Kvitová

Londýn (Od našeho zpravodaje) - Kdyby ji organizátoři nezachránili únikovým manévrem na poslední chvíli, vartovala by tenistka Petra Kvitová na svůj start do Wimbledonu 2023 až do čtvrtka. V programu, který povážlivě poničil déšť, se objevila mezírka, díky níž nakonec mohla už ve středu večer porazit Italku Paoliniovou 6:4, 6:7, 6:1.