Wimbledonské kouzlo funguje. Veselý přidal do sbírky Kordu: Soupeři se mě bojí

Jeho VIP fanoušek a host, muzikant Mirai Navrátil, už podle původních plánů odletěl do Česka. Kvůli posunu programu způsobenému deštěm propásl další parádní wimbledonské představení svého kamaráda.

Při devátém startu v All England Clubu zvládl bezmála třicetiletý levák Veselý i podeváté první kolo. Při návratu po úmorných zdravotních problémech uťal sérii pěti porážek právě v oblíbeném areálu.

Dvakrát se tu probojoval do osmifinále. Na třech ostatních grandslamech nastřádal celkem 10 vítězství. Na Wimbledonu jich nyní má už 16.

Pro kdekoho je váš výkon i výsledek překvapením. Co pro vás?

Ještě nikdy jsem tu nevypadl v prvním kole, což jsem měl v hlavě. Samozřejmě vím, že Kordič je skvělý tenista. Ale taky dlouho nehrál kvůli poranění zápěstí. Říkal jsem si, že když budu dobře podávat, šanci mám.

Co rozhodlo?

Zápas jsem zvládl herně i mentálně skvěle. V závěru jsem byl obrovsky nervózní, čehož jste si asi všimli. Ale v důležitých momentech jsem nekazil a uhrál si to.

Tenista Jiří Veselý servíruje v prvním kole Wimbledonu.

Nač můžete být pyšný?

Odservíroval jsem třetí i čtvrtý set od začátku do konce. Tušil jsem, že může přijít slabší chvilka. Chybí mi zápasová praxe, která by mi pomohla klíčové momenty ustát. Proto jsem strašně rád, že jsem vydržel. Vyběhal jsem i řadu výměn, což je moc fajn.

Jak triumf zapadá do vašeho příběhu?

Soupeři se mě tady trochu bojí. Vědí, že jsem tu porazil výborné hráče. Respekt ze mě určitě jde. Ale jsem po osmiměsíční pauze. Návrat se komplikoval vinou dalších zranění. Každé vítězství se počítá. Sám sobě jsem dokázal, že to pořád jde.

Myslíte, že Kordovi zatrnulo, když ho los poslal na vás?

Nevím. To by musel říct on. Samozřejmě jsem četl jeho výrok, že patří mezi favority turnaje. Já bych nic podobného neřekl. Cesta do finále je dlouhá a kanonýrů se tady prohání hodně.

Sebastian Korda během utkání s Jiřím Veselým v prvním kole Wimbledonu.

Co mu na vás mohl radit kouč Radek Štěpánek, váš bývalý daviscupový parťák?

Myslím, že taktika byla jasná. Hrát mi do forhendu. Čekal jsem, že mi do něj půjde víc. Bojoval s mým servisem. Rozhodoval třetí set, kde jsem ho dvakrát brejkl, a úvod čtvrtého, kdy byl trochu vypnutý.

Opravdu vám tak výrazně sedí zdejší podmínky?

Přípravné turnaje se mi nikdy moc nedařily. Vždycky jsem bodoval až na Wimbledonu. Tráva je tu trochu jiná. Vyhovuje mi. Nevím ani proč. Tohle místo pro mě asi má zvláštní kouzlo. Teď se musím vyspat, odpočinout si a jít dál.

Jste fyzicky fit?

Kondičně se cítím líp, spoustu přestřelek jsem vyběhal. Postupně si všechno začíná sedat. Ale ještě před turnajem jsme hasili jeden požár. Chytla mě záda. Tak doufám, že si teď třeba zase nepřeležím krk.