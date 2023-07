Z milé Marušky darebačkou. Bylo mi hrozně, říká Bouzková o pařížské aféře

Londýn (Od našeho zpravodaje) - Nevycházela z údivu ze všeho, co se rozpoutalo po kontroverzním závěru deblového utkání na Roland Garros. Dříve oblíbená tenistka Marie Bouzková se ocitla v neznámé roli potvory, protože s parťačkou Sarou Sorribesovou upozornily rozhodčí na vážnost přestupku japonské soupeřky Miju Katóové, která odpáleným míčkem trefila sběračku do ramene. „Nečekala jsem, že se to tak rozmázne. Musela jsem si vymazat sociální sítě,“ řekla Bouzková po vítězství nad Švýcarkou Waltertovou v prvním kole Wimbledonu.