Už jsem byla i protivná, říká Siniaková o krizi. Teď se veze na báječné vlně

Londýn (Od našeho zpravodaje) - Co se mnou je? Kdy to skončí? Tenistce Kateřině Siniakové se v hlavě honily neodbytné otázky a otravné myšlenky. Skoro celé jaro ji mořily potíže s pochroumaným zápěstím. Jakmile je překonala, začala válcovat soupeřky a po triumfu na turnaji v Bad Homburgu vkročila úspěšně i do Wimbledonu.