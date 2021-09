ONLINE: Siniaková bude hrát druhé kolo US Open, blíží se české derby

Před třemi lety se Siniaková probojovala do třetího kola zámořského grandslamu, nyní má šanci své kariérní maximum v New Yorku zopakovat. V cestě ale stojí české hráčce těžká soupeřka - turnajová sedmnáctka Marie Sakkariová z Řecka.

ONLINE: Siniaková vs. Sakkariová Sledujte zápas v online reportáži.

V prvním kole si Siniaková, aktuálně 53. tenistka světa, poradila s Lotyškou Anastasijou Sevastovovou. Na kurtu sice strávila skoro dvě hodiny, houževnatou soupeřku však přemohla ve dvou setech. Stejným poměrem přešla přes první kolo také Sakkariová, která porazila Ukrajinku Martu Kosťukovou.



Obě hráčky se dosud utkaly třikrát - nejprve na Wimbledonu, poté na Australian Open a na Roland Garros. Nyní tedy svou sadu vzájemných zápasů na grandslamových kulisách zkompletují zápasem v New Yorku. Lepší úspěšnost má Siniaková, která vyhrála dva zápasy, papírovou favoritkou dnešního duelu však je Sakkariová.

Kvitová vyzve Kristýnu Plíškovou

Druhým českým zápasem čtvrtečního programu dvouhry je derby Kvitové a Kristýny Plíškové. Kvitová prošla do druhého kola US Open podesáté v řadě, jejím dosavadním maximem jsou dvě čtvrtfinále z let 2015 a 2017. Naopak Plíšková dnes může poprvé v kariéře postoupit v New Yorku do třetího kola.



Kvitová vs. Kristýna Plíšková Sledujte zápas od 18:30 v online reportáži.

Kvitová, která je turnajovou desítkou, si v prvním kole za hodinu hladce poradila se Slovinkou Polonou Hercogovou. Ve dvou setech zvítězila také Plíšková, aktuálně 115. tenistka světového žebříčku, když vyřídila výše postavenou Danku Koviničovou z Černé Hory.



Obě Češky se spolu dosud utkaly dvakrát, jejich bilance je vyrovnaná. Favoritkou však bude Kvitová, která má z grandslamových turnajů výrazně více zkušeností než Plíšková a zároveň je v žebříčku o více než sto míst výše.

Karolína Plíšková jde opět na Anisimovou

Poslední českou tenistkou, která by se měla postavit na kurt, je Karolína Plíšková. Turnajová čtyřka, jež se před pěti lety na US Open probila až do finále, bude bojovat o postup do třetího kola s domácí Amandou Anisimovou.



Karolína Plíšková vs. Anisimová Sledujte zápas od 3:00 v online reportáži.

Češka se na turnaji podruhé v řadě utká s Američankou, v prvním kole si za necelou hodinu a půl poradila ve dvou setech s Caty McNallyovou. Podobně úspěšně si počínala také Anisimovová, která poměrně hladce vystavila stopku Zarině Diyasové z Kazachstánu.



Obě tenistky se potkaly před necelým měsícem v kanadském Montrealu. Tehdy se z vítězství v osmifinále radovala Plíšková, která by měla být favoritkou i dnes. České hráčce se vůbec proti Američance Anisimové daří, porazila ji ve všech třech vzájemných duelech.

Hrají Djokovič, Bartyová i české deblistky

Z předních světových hráčů půjdou do akce kupříkladu Novak Djokovič nebo Alexander Zverev. Jedničce světového žebříčku ze Srbska se postaví Nizozemec Tallon Griekspoor. Německý tenista, který je na US Open čtvrtým nasazeným, zase změří síly se Španělem Albertem Ramosem-Vinolasem.



Grandslamový turnaj US Open příloha iDNES.cz

Na kurt se postaví i světová jednička ženského žebříčku Ashleigh Bartyová z Austrálie. Ta bude o postup do třetího kola turnaje usilovat proti Dánce Claře Tausonové.

Bohatý čtvrteční program dále zahrnuje zápasy ženské čtyřhry, v nichž má Česko výrazné zastoupení. O postup z prvního kola budou usilovat Marie Bouzková ve dvojici s Lucií Hradeckou, Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, Tereza Martincová společně s Markétou Vondroušovou a také Renata Voráčová a Květa Peschkeová, které hrají v páru s Ukrajinkou Kalininovou, respektive s Australankou Perezovou.