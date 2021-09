Dopoledne v autobusu, rozehrávka s klukama. Prostě blázinec, říkala Kvitová

New York (Od našeho zpravodaje) - Ztřeštěný čtvrtek nakonec zvládla Petra Kvitová v New Yorku s noblesou. Aniž by krajance Kristýně Plíškové nabídla jediný brejkbol, vyřadila ji 7:6, 6:2 a pojedenácté v kariéře postoupila do třetího kola US Open.