Servis nešel, chyběl Bajin. Ale byla jsem uvolněná, líčí Plíšková

Kdyby se o oba klíčové atributy mohla opřít, zvítězila by Plíšková ještě snadněji než 6:3, 6:4. Vždyť v první sadě servírovala za stavu 5:1, ve druhé zase vedla 3:0, načež dvakrát v řadě o podání přišla.

„Servis mi vůbec nešel, často jsem ho zahrála do sítě, chybělo mi při něm načasování,“ hodnotila tenistka. Její pocit potvrzuje i statistika: Češka do kurtu umístila jen 57 procent prvních servisů.

ZPRAVODAJSTVÍ Plíšková na úvod US Open vyhrála ve dvou setech

„A soupeřka se po mém druhém podání docela chytla,“ všimla si.

Až na konci duelu Plíšková připomněla svou přezdívku Ace Queen, zápas uzavřela právě dvěma nechytatelnými servisy v řadě.

„Jo, esa se docela hodila.“

„Ale return a hra od základní čáry byly solidní. Na první kolo to nebylo špatné, hrála jsem už horší. Byla jsem uvolněná a z výhry mám radost.“

Blažené rozpoložení čerpala z výsledků posledních měsíců. Finále ve Wimbledonu a v Torontu, semifinále v Cincinnati dohromady dávají silný elixír sebevědomí. A tak se Plíšková i bez efektivního uvádění míče do hry vypořádala se sokyní nabuzenou diváckou podporou.

„Občas zahrála dobře, snažila se variovat, chodila i na síť, kde má docela dobrý přehled,“ chválila Plíšková 130. hráčku světa McNallyovou. „Ale přišlo mi, že mám zápas pod kontrolou. I když jsem občas ztratila koncentraci a udělala pár chyb.“

Nyní ke druhé citelné absenci, která bude Plíškovou sužovat po celou dobu US Open. Zatímco podání může tenistka relativně snadno probudit, svého trenéra Bajina do New Yorku nedostane.



„Teď už je pozdě,“ uvědomuje si. S koučem, který doplatil na to, že loni za pandemie zůstal v USA delší než povolenou dobu, tak Plíšková komunikuje na dálku.

US Open příloha iDNES.cz

„Všechny věci od něj už znám, posílá mi hlasové zprávy, každý den se bavíme,“ líčí nasazená čtyřka posledního grandslamu sezony.

„Na moje zápasy určitě bude vstávat, je to jeho práce. Navíc je do tenisu dost zapálený, takže jsem si jistá, že si nenechá ujít ani balon.“

Češku tak ve Flushing Meadows doprovází Leoš Friedl, jinak trenér Slováka Poláška. „Mám tu i fyzioterapeuta a Michala (manžela Hrdličku), takže je to za mě ok.“

I díky tomu tak Plíšková může pomýšlet na zopakování US Open 2016, kde dokráčela až do finále.

„Když někde hrajete dobře, tak se vám tam vždycky lépe vrací,“ přiznává. „Také v dalších letech jsem tu měla dobré zápasy. Dodává mi to sebevědomí a věřím, že tady zase můžu hrát dobře.“