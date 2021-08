Pod tlakem vzkvétám, těší se Djokovič na boj o kalendářní unikát

Novak Djokovič vnímá tlak jako privilegium. Pod jeho tíhou neúpí, naopak se probouzí k téměř nadlidským výkonům. Proto nehrozí, že by se srbský tenista rozklepal z příležitosti, která se mu naskýtá na US Open. Pokud jej ovládne, stane se prvním mužem po 52 letech, jenž si podmaní všechny čtyři grandslamy v kalendářním roce. A také získá 21.trofej na grandslamech, čímž předstihne Rafaela Nadala a Rogera Federera. Jeho největší rivalové navíc v New Yorku absentují.