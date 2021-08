Příliš tenisu škodí, poznává Krejčíková. Radši spí, volá domů a kouká na filmy

A také se radovala z toho, že premiéru v hlavní soutěži newyorského grandslamu zkrátila jen na hodinu a čtvrt. Díky snadnému vítězství pošetřila síly, které se ke konci sezony stávají nedostatkovým zbožím.

„Už je to těžké a náročné,“ přiznává Krejčíková. „Ale snažím se co nejlíp připravit. Když vlezu na kurt, chci tam nechat maximum, ať jsem unavená, nebo ne.“

ZPRAVODAJSTVÍ Krejčíková v prvním kole neztratila set

Do nového turnaje sice vstupuje s relativně čerstvými zásobami energie, ovšem jen při pomyšlení na to, kolik toho v posledních měsících zažila a odehrála, ji přepadne úzkost.

Titul ze Štrasburku, double na Roland Garros, osmifinále Wimbledonu, další trofej z podniku v Praze, olympijské zlato ze čtyřhry, čtvrtfinále v Cincinnati. A to vše za pouhé tři měsíce.

„I proto se snažím netrávit moc času na tenisu,“ přibližuje Krejčíková. „Myslím, že mi to víc škodí, než pomáhá. A je důležité, abych při příchodu na kurt měla drajv a těšila se, že můžu hrát.“

Díky zmíněným výsledkům vylétla už na deváté místo světového žebříčku, najednou se ocitla v centru dění. Tím spíše oceňuje klid a soukromí.

„Kolem tenisu se pohybuje strašně moc hráčů, lidí a doprovodu a já jsem spíš typ, který lidi moc nevyhledává. Je to pro mě vyčerpávající a kdykoli můžu, tak se snažím odtrénovat na sto procent a odjet pryč.“

Ze světa míčů a raket utíká ke známým ve vlasti, s nimiž udržuje kontakt alespoň na dálku. V rámci regenerace vydatně spí. „A také se dívám na filmy,“ vypráví.

Aktuálně našla zalíbení v seriálu Narcos, který líčí příběh drogového barona Pabla Escobara a jeho nástupců.

Ve druhém kole se Krejčíková utká s domácí Christinou McHaleovou.

„Docela se mi to zalíbilo, přijde mi to zajímavé. Jinak koukám dokola na různé české komedie, které jsem už viděla.“

Naopak svou účast na US Open rozhodně okoukanou nemá. Až do letoška zde v hlavní soutěži startovala jen ve čtyřhře a v mixu, ve dvouhře pětkrát neprošla kvalifikací.

„Přišlo mi, že to tady vždycky bylo strašně náročný. Nehrála jsem dobře. Doufám, že se to teďka změní a bude se mi dařit víc.“

Turnaj načala slibně, přesně v duchu posledních měsíců, během nichž si vypěstovala respekt budící bilanci 25:3. Jistý a sebevědomý výkon jí zajistil hladký úspěch.

„Přišlo i dost lidí, kteří fandili, což bylo příjemné,“ cení si podpory. „Těšila jsem se, že si konečně zahraju na US Open i hlavní soutěž singlu. Je to konečně zase nějaká výzva, kterou si chci zlepšit hru i výsledky. Je to poslední grandslam sezony, takže na něm chci být co nejlíp nachystaná.“