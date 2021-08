30. 8. 2021 17:00

30. 8. 2021 20:00

Veselý vs. Anderson

tenis - New York (USA) - Grandslamový turnaj mužů US Open - 30. 8. 2021:Veselý vs. Anderson

Kurt č. 7, Flushing Meadows, New York (USA) //sport.idnes.cz

Jiří Veselý Kevin Anderson

17:00