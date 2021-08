ONLINE: Do US Open vstupují Plíšková a Siniaková, hrát bude i Kvitová

Čtvrtá nasazená Karolína Plíšková zápolí v prvním kole s domácí držitelkou divoké karty Catherine McNallyovou. S teprve 19letou tenistkou, které ve světovém žebříčku patří 130. místo, hraje poprvé.

Češka dorazila do New Yorku s výtečnými výsledky z přípravných turnajů: v Torontu se probojovala do finále, v Cincinnati mezi poslední čtyřku.

Na tyto výkony touží navázat na grandslamu, na němž v roce 2016 ve finále neúspěšně usilovala o titul. Musí se však obejít bez svého trenéra Saschi Bajina, který nedostal víza pro vstup do Spojených států.

McNallyová hraje svůj pátý grandslam v kariéře, loni na US Open překvapila postupem do třetího kola.

Siniaková čelí Sevastovové

V posledních dvou letech vypadla Kateřina Siniaková na americkém grandslamu hned v prvním kole, nyní zkouší tuto bilanci zlomit proti Anastasiji Sevastovové z Lotyšska.

Nad soupeřkou má navrch jak v postavení ve světovém žebříčku (53 vs. 65), tak v aktuální formě. Sevastovová totiž ztratila posledních pět duelů, naopak česká tenistka postoupila do čtvrtfinále v Clevelandu a do osmifinále v Torontu.

S 31letou Lotyškou se Siniaková naposledy střetla před dvěma roky v Miami, kde prohrála ve třech setech.

Kvitová narazí na Slovinku Hercogovou

Nepodařené výkony na letošních grandslamech bude chtít v New Yorku přebít Petra Kvitová. Na předchozích třech akcích vyhrála dohromady jen dva zápasy, US Open začne proti Slovince Poloně Hercogové.

Proti 86. hráčce světa nastoupila dvakrát a neztratila ani set. V Cincinnati ji ale sužovaly střevní potíže, kvůli kterým odstoupila ze čtvrtfinále.



Hercogová potká soupeřku z Česka už potřetí za uplynulý měsíc. V kvalifikaci v Torontu nestačila na Terezu Martincovou, v Cincinnati zase na Marii Bouzkovou.

Muchová věří, že se stihla uzdravit

V posledních dnech před startem US Open dávala Karolína Muchová do kupy břišní sval, který ji opět začal zlobit. A na utkání prvního kola proti Španělce Saře Sorribesové bude potřebovat stoprocentní kondici.

Právě kvůli zranění, které si přivodila na začátku roku při tažení do semifinále Australian Open, odstoupila Češka z podniku v Cincinnati, kde se předtím blýskla skalpem Kanaďanky Andreescuové.

Sorribesová v Montrealu porazila Siniakovou, ve čtvrtfinále pak nestačila na Plíškovou. V Clevelandu se dostala do semifinále.



Kristýna Plíšková vyzve Koviničovou

Jelikož v červnu vypadla z první světové stovky, musela si Kristýna Plíšková vysloužit účast v hlavní soutěži US Open v kvalifikaci. Jejími třemi koly zdárně prošla a bude chtít zaskočit 67. hráčku světa Danku Koviničovou z Černé Hory.



Plíšková vyhrála jeden zápas ve Wimbledonu, předtím se jí dlouho nedařilo. Na US Open se dostala nejdál do druhého kola.



Stejné maximum má z newyorského grandslamu i Koviničová. Černohorka v posledních čtyřech zápasech nezískala ani set.

V pondělí první kolo úspěšně zvládly Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová.

Djokovič začne útok na kalendářní Grand Slam

V úterý půjdou do akce také obě nasazené jedničky.

Srb Novak Djokovič se utká s Dánem Holgenem Runem a pokud celé US Open vyhraje, stane se prvním tenistou po 52 letech, který ovládne všechny grandslamy v jednom kalendářním roce.

Ashleigh Bartyová z Austrálie v prvním kole změří síly s 36letou Ruskou Věrou Zvonarevovou.