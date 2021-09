Ničení soupeřky, pak obležení fandů. Bez výhry by podpisy nebyly, ví Kvitová

Jak jste spokojená se vstupem do US Open?

Odehrála jsem velmi solidní zápas. Užívala jsem si to. S Polonou už jsme párkrát hrály a čekala jsem těžký zápas. Ale od prvních míčů jsem byla soustředěná a hrála dobře.

Pomohla vám k výkonu i přítomnost diváků, kteří hlasitě povzbuzovali?

Je velký rozdíl hrát bez fanoušků, loni to tady bez nich bylo tiché a smutné. Teď je to mnohem lepší. Jsem nadšená, že jsou diváci zpět.

Bylo pro vás podepisování se příznivcům a focení s nimi náročnější než samotné utkání?

Zápas byl každopádně náročnější. A bez výhry bych se nemohla propracovat k podpisům.

Víte, že šlo o vaši třicátou výhru na US Open?

Po zápase mi v rozhovoru na kurtu řekli, že to je moje čtrnácté US Open a teď třicátá výhra. To jsou dobrá čísla. Stárnu, ale je dobré, že jsem pořád tady a hraju.

Akce v New Yorku je přitom vaším nejméně úspěšným grandslamem.

Strádala jsem tady kvůli astmatu, takže i vzhledem k tomu je tohle číslo neuvěřitelné. Postupně jsem našla cestu, jak si to tady užívat. Zvykla jsem si i na fanoušky, kteří často křičí, což mi dřív vadilo, ale teď to mám ráda.

Na co jste se tedy před letošním US Open nejvíc těšila?

Že už nebude bublina, ale normální turnaj jako jsme byly zvyklé. Pro mě je psychicky nejdůležitější, že nejsme zavření na hotelu. Na tenisu potkáváte pořád stejné obličeje a za těch pár let je znám docela dobře, tak je fajn z tohohle světa trošku vypadnout.

V Cincinnati vás trápily střevní potíže, jak jste na tom zdravotně nyní?

Cítím se mnohem líp, i když jsem pořád taková unavenější. Ale už se z toho dostávám a je to lepší každý den. Hrála jsem až v úterý, měla jsem extra den navíc, který pomohl a jsem za něj ráda. Po Cincinnati jsem si odpočinula a posbírala pár sil.

V dalším kole je budete potřebovat proti Kristýně Plíškové.

Pamatuju si náš zápas před třemi roky v Charlestonu, kde to nedopadlo úplně dobře, prohrála jsem ve třech setech. Ale tady jsou podmínky jinačí, kurty jsou tu rychlé.

Jaký zápas tedy čekáte?

Určitě dobrý. Kristýna hraje rychle, výborně servíruje. Musí hrát dobře, už vyhrála tři zápasy v kvalifikaci a první kolo. Bude to o servisu a o returnu a pak se uvidí.