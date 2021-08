Vondroušová větří správný čas na posun. Chci hrát co nejvíc, plánuje

Čím vás soupeřka na začátku zaskočila?

Tlačila mě z bekhendu a hrozně mě drtila. Důležitý byl game na 3:5, ve kterém jsem odvrátila dva setboly. Ona udělala tři dvojchyby a já se pak uvolnila. Začala jsem hrát delší údery, honila jsem ji ze strany na stranu.

Mohlo na vás dolehnout i větší očekávání po stříbrné medaili z Tokia?

Po olympiádě je tlak zase trochu větší. Možná i proto to ode mě nebyl úplně nejlepší výkon. Ale jsem ráda, že jsem to přešla. První kola jsou vždycky zrádná.

Před třemi lety jste na US Open postoupila do osmifinále a zaznamenala první velký průlom mezi dospělými. Těšila jste se proto na návrat?

Mám na zdejší turnaj krásné vzpomínky. V roce 2018 jsem tady hrála dobře, potom jsem byla zraněná a minulý rok to nebylo úplně nejlepší (druhé kolo). Na zlepšení prostor určitě je. Ale celkově to tady mám ráda.

I proslulé bouřlivé publikum?

Zrovna první kolo jsme hrály na kurtu, kde je hrozný kravál a kolem kterého chodí dost lidí. Takže jsem si trochu zvykala. Ale jsem ráda, že mi přiletěli i přítel a kouč, takže jsme dobrá parta.

A co ráda podnikáte ve městě?

Obchody a nákupy máme blízko, nemusíme nikde courat. Byli jsme na vyhlídce na mrakodrapu v Rockefellerově centru. Dá se tady dělat dost věcí. Když je volný den, nemusíme jen ležet na pokoji, můžeme vypnout.

Což se hodí i vzhledem k dlouhé sezoně. Jak jste teď na tom fyzicky?

Po olympiádě jsem měla tři dny volno. Pak jsem v Cincinnati byla trochu nemocná, s Belindou (Bencicovou v prvním kole) to bylo takové všelijaké, ani jsem neměla nastupovat, protože jsem měla teploty. Asi na mě celkově dolehla únava.

Teď v New Yorku už jste v pořádku?

Jo, jsem úplně v pohodě. Ale na všech je znát únava. Sezona je dlouhá a na odpočinek není moc čas. Každopádně na grandslam se každý přemůže.

Už víte, jaké máte plány po něm?

Mám přihlášené Lucembursko, což je po US Open, pak týden volno. Vynechám Ostravu a budu hrát Chicago a Indian Wells a potom mám myslím Linec, Moskvu a pak nějakou Itálii, to se uvidí. Teď neobhajuju body, jak jsem byla v roce 2019 zraněná, takže si myslím, že je správný čas. Když budu v pohodě, chci toho odehrát co nejvíc.