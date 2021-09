Porazit Kvitovou? Určitě to není sci-fi, věří Kristýna Plíšková

Muchovou zastavilo staré zranění na jiném místě Karolína Muchová se v prvním kole prala nejen s nekazící soupeřkou, ale i s bolavým tělem. Neúspěšně. „Trápilo mě zranění, což ovlivňovalo zápas,“ přiznala česká tenistka po prohře 2:6 a 6:7 se Španělkou Sarou Sorribesovou. „Necítím se moc dobře, jsem smutná, že musím odjet.“ Problém tkví opět v břišním svalu, s nímž měla Muchová problémy už na začátku sezony, kdy se probojovala do semifinále Australian Open. A Češka jej znovu začala cítit při generálce na US Open v Cincinnati. „Bolí to na jiném místě, než na jakém jsem měla trhlinu. Takže nevím, co s břichem je,“ posteskla si. „Takhle mě to bolelo už v Cincinnati, na tréninku jsem to cítila minimálně, ale zápasové nasazení je jiné.“ Ačkoli Muchová potíže před startem grandslamu intenzivně řešila a snažila se je vykurýrovat, kryoterapie ani další procedury jí nepomohly. „Když se ozvala bolest v Austrálii, bylo to něco nového. Věděla jsem o ní, ale poprala se s ní líp než teď. Moje hra je o servisu a jak mě to začne bolet, tak na to hodně myslím a hraje se mi blbě.“ Po návratu do Česka podstoupí Muchová další vyšetření a rozhodne se, jestli případně neukončí sezonu.