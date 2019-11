Spokojená Plíšková: Šla jsem si pro výhru. A Češi v hale byli skvělí!

První set hotový za dvacet minut - s „kanárem“. Druhý poměrně jasně prohraný. Třetí dramatický, třeba když Karolína Plíšková za vedení 5:3 zápas ještě nedopodávala. „Malinká komplikace, ale tohle by bylo asi moc hladké,“ usmála se.

K radosti měla důvod, protože duel dotáhla. Před páteční půlnocí čínského času byla ona tou silnější. Slaví zaslouženě.

„Byla jsem odvážnější, nečekala na chyby. A měla i trochu štěstí,“ připomněla, že míč při mečbolu škrtnul o pásku. „Ale asi bylo na mojí straně i kvůli tomu, že jsem si pro to šla. Zasloužené vítězství, myslím.“

Zatímco dvojnásobná grandslamová šampionka Halepová nastupuje na tenisovou dovolenou, Plíškovou čeká v sobotu souboj o finále proti světové jedničce Ashleigh Bartyové.

Stylový mečbol pro takové drama, co?

To jo. Já mám většinou dobrý odhad na to, jak zahraju úder. I malý aut cítím jako aut - a teď jsem to cítila v síti. Byla jsem fakt překvapená. Hrozná úleva!

A odměna za to, jak jste hrála.

Tak to beru, někdo mi dal takový dárek. Jasně, takový mečbol není nejlepší, bylo mi ji v tu chvíli trochu líto. Celkově to byl dobrý zápas od nás obou. A i když to u obou bylo chvílemi nahoru a dolů, mám pocit, že jsem odvedla dobrou práci. Že jsem si pro to šla.

Je to potvrzení, že velké výkony přinášejí velké výsledky?

Hlavně první set, to určitě jo. Byl to možná nejlepší tenis sezony a určitě nejlepší tenis tady. Ona mi trošku pomohla, ale já jsem zahrála super. Pak jsem se trošičku vzdálila od toho, co fungovalo a ona samozřejmě udělala něco pro to, aby mi to nešlo tak dobře. Ve třetím jsem si to vydřela.

Sobotní program Turnaj mistryň v Šen-čenu (Čína) 9:00 Babosová, Mladenovicová (3-Maď./Fr.) - Stosurová, Čang Šuaj (7-Austr./Čína) 11:30 Bencicová (7-Švýc.) - Svitolinová (8-Ukr.) 13:00 Bartyová (1-Austr.) - Karolína Plíšková (2-ČR) 14:30 Strýcová, Sie Šu-wej (2-ČR/Tchaj-wan) - Grönefeldová, Schuursová (8-Něm./Niz.).

Měla jste i víc energie?

Myslíte? (úsměv). Sice jsem na to byla připravená, ale ona nehraje moc úderů do stejného místa, snaží se soupeřky uvařit tím, že to rozděluje, což umí docela dobře. Od prvního setu jsem se docela naběhala. Nebyla jsem nejvíc fresh, ale říkala jsem si: Je možné, že to je můj poslední set roku. Chtěla jsem tam nechat všechno. Pár chyb jsem na konci udělala, ale byla jsem rozhodnutá nevzdat ani míč.

Semifinále Turnaje mistryň už znáte. Jste v něm potřetí za sebou.

Každý rok je to trochu jiné. První tři roky jsem vždycky začínala vítězstvím, letos ne. Celkově je to hodně vydřené, vybojované. Nečeká mě lehká soupeřka, rozhodně mi to teď nespadne do kapsy. Proto světové jedničce to bude extrémně složité. Ale nic není nemožné. A nemám co ztratit. Mým cílem je dostat se dál než při předchozích dvou pokusech.

Také poprvé míříte do semifinále po velkém výkonu.

Třeba mě to nakopne a dodá mi to sílu. Může mi to pomoci psychicky, v odhodlanosti. Po prvním zápase jsem popravdě moc nevěřila, že by ještě byla šance, když jsem viděla, koho mám dál, že musím vyhrát proti Andreescuové a Halepové. To se mi zdálo skoro nemožné, s oběma jsem měla špatnou bilanci. Bylo to fakt těžké.

Hnali vás i krajané v hledišti, vnímala jste český hlouček?

Jo! Oni mi totiž napsali na Instagramu, Michal (Hrdlička, manžel Plíškové) jim sháněl lístky. Celé to zařídil on. Vždycky se zeptá, jestli mi to nebude vadit - a já jen: Jasně, ať přijdou, proč ne? Psali, že mají vlajky a budou řvát; věděla jsem, že se to proti Simoně bude hodit, protože Rumuni jsou všude. Byli super, fakt, jsem ráda. Nevím, jestli byli už někdy na tenise, ale fandili tak akorát. Atmosféra byla tím pádem skvělá pro obě.

Teď vás v Číně čekají poprvé dva zápasy ve dvou dnech. Máte ještě síly?

Jo, mám. Každý je unavený, ale jsou to poslední dva sezony, takže i kdybych tam měla být o jedné noze, nějak to kousnu. Regeneruju dobře, to je moje výhoda.