ONLINE: Plíšková bojuje o semifinále Masters, první set jasně vyhrála

Postupová matematika je jasná. Pokud Karolína Plíšková zvítězí nad Simonou Halepovou, postupuje do svého třetího semifinále na závěrečném turnaji sezony v řadě. Když prohraje, končí.

Česká tenistka letos na Turnaji mistryň vyhrála jeden duel, a to proti Kanaďance Biance Andreescuové, která však po prohraném prvním setu kvůli zranění zápas vzdala.

Jedno vítězství má na svém kontě i její dnešní soupeřka Halepová. Rumunka ve vyrovnané třísetové bitvě porazila Andreescuovou 3:6, 7:6 (8:6) a 6:3.

Plíšková se s Halepovou utkala desetkrát v kariéře. Lepší vzájemnou bilanci má Rumunka, která ovládla sedm duelů. Naposledy se však na turnaji v Miami radovala Češka 7:5, 6:1.

„Na zápas se těším. Jasně, budou tam nervy, ale to je normální, protože kdo prohraje, ten letí domů. Na to jsme na druhou stranu zvyklé,“ řekla česká tenistka v rozhovoru po minulém zápase.

„Měl by to být parádní duel, dobrý boj o semifinále. Snad to bude i hezký zápas na koukání. Hodně mi toho vrátí, což pro mě nebude nic snadného,“ doplnila.

Vítězka zápasu se ve vyřazovací fázi turnaje utká se světovou jedničkou Australankou Ashleigh Bartyovou.

Před nimi se na kurtu představily už jistá postupující z prvního místa Ukrajinka Elina Svitolinová a Američanka Sofia Keninová, která na turnaji nahradila zraněnou Biancu Andreescuovou z Kanady.

Z vítězství se v dramatické bitvě radovala Svitolinová, která svou americkou protivnici přehrála za 2 hodiny a 10 minut poměrem 7:5, 7:6 (12:10). Obhájkyně triumfu tak na turnaji dosud neprohrála ani set.

Svitolinová se v semifinále střetne se Švýcarkou Belindou Bencicovou.

Tenisový Turnaj mistryň v Šen-čenu v Číně tvrdý povrch, dotace 14 milionů dolarů Dvouhra - Fialová skupina:

Svitolinová (8-Ukr.) - Keninová (USA) 7:5, 7:6 (12:10). Čtyřhra - Červená skupina:

Babosová, Mladenovicová (3-Maď./Fr.) - Mertensová, Sabalenková (1-Belg./Běl.) 4:6, 6:2, 10:5.

Tabulka Fialové skupiny Tým Z V P S B 1. Svitolinová 3 3 0 6:0 3 2. Plíšková 2 1 1 2:2 1 3. Halepová 2 1 1 2:3 1 4. Keninová 1 0 1 0:2 0