ZÁPISNÍK Z ČÍNY: Na Bali, na svatbu... O čem sní tenistky v listopadu

„Sezona je za mnou. Konečně,“ rozzářila se Kiki Bertensová. Původní náhradnice se dostala do hlavní soutěže, pak sama odstoupila kvůli viróze, vyždímaná jako prádlo. „Už před pěti týdny jsem si říkala: Ty jo, já jsem mrtvá. Teď jsem tak utahaná, že skoro ani nemůžu mluvit, ani přemýšlet.“

Z čínského Šen-čenu už vedou letecké linky jen podle přání. Žádné další turnaje. Začíná volno! „Měsíc by byl fajn, ale buďme realisté, dva týdny musí stačit,“ líčila Bianca Andreescuová, která má za sebou v 19 letech průlomový rok okrášlený titulem na US Open.

„Nevím, kam mě vítr zavane. Když už jsem v Asii, bylo by hezké se podívat na Bali, tam jsem vždycky chtěla. Uvidíme.“

Petra Kvitová si od prvního listopadové dne nařídila: „Pár dní nebudu vůbec myslet na tenis.“

Varianta a la Andreescuová - tedy moře, exotika, pláže - patří mezi časté volby. Slastná možnost volby; co by za to zmíněná Bertensová dala, neboť ji brzy čeká svatba. Zrovna ve chvíli, kdy kvůli nahánění bodů pro Turnaj mistryň křižovala města a kontinenty šest týdnů v kuse...

„No, výběr šatů a podobné záležitosti, to bude výzva. Ale mám slíbeno, že se všechno stihne,“ líčila Nizozemka. „Moji blízcí na tom budou dělat ve dne v noci. Plánování jim jde skvěle, klapne to. Těším se na náš velký den, ale nejdřív si dáme s mým snoubencem na chvíli úplný oraz.“

Vyprávějte o takové možnosti Australankám, které ještě čeká finále Fed Cupu. Světová jednička Ashleigh Bartyová i veteránka v deblu Samantha Stosurová si sezonu protáhnou i po Číně.

„Zápasy jsou nejlepší trénink. Takže jsem ráda, že jsme obě pořád ve hře,“ pronesla Bartyová. Možná i to ji žene vpřed. Ne že by snad ostatní netoužily po trofeji Billie Jean Kingové, ale jakmile uslyší poslední „game, set and match“, zároveň jim po deseti měsících právě startuje dovolená.