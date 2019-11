Proč hrajeme na šmirglu? Tenistky v Šen-čenu trápí prapodivný kurt

Kar. Plíšková vs. Halepová Od 13 hodin sledujte v online reportáži

Jak zvláštní: na turnaji s historicky nejvyšší finanční dotací a na poslední akci roku pro nejlepší hráčky WTA kráčejí hvězdy na prapodivný povrch. Skoro to připomíná pompézní večírek, na němž by se servírovalo vyčichlé šampaňské.

Jedna z nejpodstatnějších ingrediencí každého tenisového turnaje prostě nefunguje. A kéž by byl povrch pouze extrémně pomalý... „Je poněkud složité najít rytmus. Míč k vám občas přiletí o něco rychleji, jindy se zase pořádně neodrazí. Což v součtu unavuje,“ říká rumunské eso Simona Halepová.

Že to na Turnajích mistryň není zrovna jízda, už si tenistky dávno zvykly. I při předchozích ročnících v Singapuru kurt nesvědčil těm, které vyznávají agresivní, rychlý tenis. Také proto ostatně v jihovýchodní Asii vítězily obranářky Caroline Wozniacká či Elina Svitolinová.

V Číně se ale potvrdilo, že vždycky může být hůř. Tenistky, které za sebou mají desítky zápasů, by si rády poslední tanec roku užily na příjemnějším parketu.

„Povrch tomu vůbec nepomáhá. Přijde mi, že odskoky jsou takové nepravidelné. A je to trochu šmirgl,“ říká Plíšková. „Já sama jsem se cítila po těžkém zápase blbě. Jsem ráda, že žiju. Ani Halepka skoro nešla trénovat. Je to pro všechny náročnější.“

Aura velkých šampionek spočívá i v tom, že jsou schopné vítězit na antuce, betonu i na trávě, a to na rychlejších a pomalejších variantách všech tří možností. Ovšem všechno má své meze.

„Popravdě netuším, podle čeho to organizátoři dělají, ale takhle pomalý povrch není za celý rok nikde. Možná i antuka je rychlejší,“ soudí Plíšková a Halepová upřímně dodává: „No, je dobře, že na jiných turnajích se s ním nesetkáme.“

Specifický a nepříjemný pohyb na unavené klouby, svaly a šlachy nepůsobí právě jako lék, naopak. „Ani se nedivím zraněním,“ říká Plíšková. Právě v jejím duelu ostatně soupeřka Bianca Andreescuová odstoupila poté, co si po relativně normálním dopadu pohmoždila koleno.

„Křuplo mi v něm,“ líčila mladá šampionka letošního US Open. Přetížení? Smůla? Či vina kurtu? Ve čtvrtek se zranila i Kiki Bertensová, a tak lze s otázkami pokračovat. Neměly by se hvězdy WTA ozvat? Nemá jejich hlas takovou vážnost, že by mohlo dojít ke změnám?

„No, dobrý postřeh,“ praví Halepová. „Jsme všechny po sezoně dost utahané a tady je na každý bod potřeba extra dřina. Ale na druhou stranu - tak už to je. Máme prostě tohle. Já si stěžovat nebudu.“

Upřímná Plíšková k tomu přidává lekci z tenisového realismu. „No, myslím, že šance asi není. Kdo si může stěžovat? Možná já a Kvitka,“ zmiňuje další Češku. Jim dvěma by se líbilo, kdyby mohly rychle ukončovat výměny a drtit konkurenci rázným servisem. Jenže: „Ostatním to vyhovuje. Vždycky to bude přinejhorším padesát na padesát. Vždycky najdete holky, kterým tohle sedí.“

Plíšková je na své čtvrté slavnosti WTA Finals a po singapurské „okresce“ rychlostně zase musela ubrat, přešla na ještě pomalejší šenčenskou „polní cestu“.

Přežít poslední akci roku ve zdraví se nejeví jako špatný cíl.