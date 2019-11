ONLINE: Plíšková hraje semifinále Turnaje mistryň s Bartyovou

O premiérový postup do finále usiluje Karolína Plíšková proti světové jedničce. S Ashleigh Bartyovou má dosud bilanci vzájemných zápasů 2-3.

Plíšková postoupila mezi čtyři nejlepší hráčky turnaje z druhého místa ve Fialové skupině. Připsala si dvě výhry - po skreči Andreescuové a v pátek v přímém souboji o postup s Halepovou.

Na stejný počet výher v Šen-čenu dosáhla i Bartyová: v Červené skupině přehrála Bencicovou a ve čtvrtek i Kvitovou, padla s Bertensovou.

„Proti světové jedničce to bude extrémně složité. Ale nic není nemožné. A nemám co ztratit. Mým cílem je dostat se dál než při předchozích dvou pokusech,“ řekla Plíšková po pátečním postupu do semifinále.

Jak klíčový souboj královny žebříčku WTA a současné světové dvojky dopadne?

Ve finále na vítězku duelu Plíšková vs. Bartyová čeká Elina Svitolinová. Ukrajinka postoupila po skreči Belindy Bencicové za stavu 5:7, 6:3 a 4:1. Bencicová je tak čtvrtou hráčkou, která na Turnaji mistryň letos předčasně ukončila zápas.

Švýcarku na začátku druhé sady začaly trápit bolesti v dolních oblastech těla, výrazně se omezil její pohyb po kurtu.

Svitolinová si postupem do finále na Turnaji mistryň připsala desáté vítězství v řadě.

Strýcová v semifinále čtyřhry

Sobotní program poté na Turnaji mistryň uzavře závěrečné semifinále čtyřhry. V něm se představí Barbora Strýcová po boku Tchajwanky Sie Šu-wej proti německo-nizozemskému páru Grönefeldová, Schuursová.

Grönefeldová, Schuursová vs. Sie, Strýcová Semifinále čtyřhry budeme sledovat podrobně.

Vítězky zápasu se v nedělním finále utkají s obhájkyněmi Babosová, Mladenovicová, které si poradily s párem Stosurová, Čang Šuaj 1:6, 6:4, 10:8.