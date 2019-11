Když si i tenistky gratulují. Simonu mám ráda, je normální, říká Plíšková

Běloruská dělostřelkyně Sabalenková zvolila předloktí, ukrajinská obranářka Svitolinová stehno. Obě si nechaly na tělo vytetovat tygra, což sedí: tenisové prostředí je často džunglí, kde se „trhá maso“ a platí zákony silnějších.

Ale výjimky se najdou. „Jo, zrovna Simona mi je docela blízká,“ přitakává Plíšková. „Vážím si jí, mám k ní respekt. A když chceme, tak se bavíme. Není to tak, že bychom si s prominutím lezly do zadku, ale pokud máme chuť, prohodíme pár slov. Ráda s ní pokecám. Je to nenásilné.“

V pátek je nejdříve od 13.00 českého času čeká zápas o hodně, o postup do semifinále Turnaje mistryň. Vítězka slaví, poražená balí kufry, tak jednoduché to bude. Dost dobře se může stát, že se budou vztekat, že jim budou jiskřit oči křivdou či naštváním.

„Někdy mi není nejbližší její hra nebo chování na kurtu, ale tam se přece nemusíme mít v lásce,“ soudí Plíšková.

Podstatnější jsou pro ni jiné věci: „Zaprvé, Halepka je úspěšná. A i tak zůstává pořád stejná, ať vyhraje, nebo prohraje. Jsme schopné jít spolu na trénink a chovat se k sobě pořád stejně, i když se třeba zrovna v zápase něco stane.“

Mají už za sebou deset soutěžních vzájemných duelů. Letos v Ostravě při Fed Cupu mezi Českem a Rumunskem Halepová líčila: „Karolína vyhrála spoustu turnajů, je to opravdová top hráčka. Můžu ji jen pochválit. Navíc je to jedna z mých nejlepších kamarádek na okruhu.“

Plíšková hltá tenis ve všech formách a v maximálním množství. U rumunské dvojnásobné grandslamové šampionky (Roland Garros 2018, Wimbledon 2019) proto oceňuje třeba i chování na tiskových konferencích. Líbí se jí upřímná hodnocení Halepové. To, že se po prohrách nevymlouvá na neviditelná zranění. Že nevyužívá ošetřovací pauzy jako taktické prvky.

Proto se ostatně vždy pozdraví také jejich nejbližší.

„Což mi přijde fér. Ať se děje na kurtu cokoli, naše týmy s tím přece nemají moc společného,“ popisuje Plíšková.

Pomáhá tomu rovněž fakt, že Halepovou v Šen-čenu už zase vede Australan Darren Cahill, zároveň tenisový analytik stanice ESPN. „Jejího trenéra znám dobře, dělala jsem s ním pár rozhovorů,“ říká Plíšková. „Jsou to fajn lidi. Jsme s nimi vlastně pohromadě už spoustu let. Atmosféra mezi námi je v pohodě.“

V pátek se to pravděpodobně na pár desítek minut změní. Ale ve chvíli, kdy si vysoká česká královna es a drobná rumunská mistryně obrany u sítě podají ruce, bude tenisové přátelství znovu obnoveno.