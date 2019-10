TURNAJ MISTRYŇ: Plíšková i Kvitová mezi elitní osmičkou

Věk: 23 let

Letošní výkony: Současná světová jednička. Na Turnaji mistryň startuje poprvé. Letos ovládla antukové Roland Garros, když ve finále přetlačila Markétu Vondroušovou. Další dva tituly přidala na jaře v Miami a poté na trávě v Birminghamu.

Věk: 27 let

Letošní výkony: Aktuálně okupuje druhé místo žebříčku. Počtvrté v řadě hraje na Turnaji mistryň. Loni a předloni zde skončila v semifinále. Letos hrála semifinále Australian Open, přidala i čtyři tituly: v Brisbane, Římě, Eastbourne a Čeng-Čou.

Věk: 22 let

Letošní výkony: Poté, co ovládla Australian Open, dlouho se vyhřívala na čele žebříčku. Během letních turnajů na antuce a trávě o ženský trůn přišla. Do čínského Šen-čenu ale přiletěla coby vítězka velkého turnaje v Pekingu.

Věk: 28 let

Letošní výsledky: Na Turnaj mistryň se vrací po roční pauze. Loni se odhlásila kvůli problémům se zády. V uplynulé sezoně získala jediný titul: ovládla grandslamový Wimbledon. Od té doby se však trápí, vyhrála pouze šest zápasů.

Věk: 19 let

Letošní výsledky: Kometa roku. Ještě v lednu v Austrálii hrála kvalifikaci, v srpnu poté slavila grandslamový triumf nad Serenou Williamsovou na US Open. Mezitím vyhrála titul v Indian Wells a Torontu. Ze 178. místa žebříčku poskočila na čtvrtou příčku.

Věk: 29 let

Letošní výsledky: Hlavně první polovina sezony jí zajistila už sedmou účast na Masters. Vyhrála turnaj v Sydney, finále hrála na Australian Open, radovala se i na antuce ve Stuttgartu. Pak ale přišlo zranění levačky, které ji zbrzdilo.

Věk: 22 let

Letošní výsledky: Postup na premiérové vystoupení na Turnaji mistryň si zajistila týden před startem na klání v Moskvě. Švýcarka se slovenskými kořeny ovládla dva turnaje: v Dubaji a právě v Moskvě. Na US Open hrála semifinále.

Věk: 25 let

Letošní výsledky: Obhájkyně titulu. Letos ale na žádnou trofej nedosáhla. Ve Wimbledonu a na US Open došla do semifinále. Postup do Šen-čenu si zajistila týden před startem akce na turnaji ve Wu-chanu.