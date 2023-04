Plavecká federace podporuje návrat Rusů do soutěží, začíná jednání

Ačkoliv pro Rusy a Bělorusy stále platí zákaz startů, zvláštní pracovní skupina začne hledat způsob, jak je do plaveckých sportů opět zapojit. Oznámilo to dnes vedení World Aquatics s tím, že se otázkou bude zabývat na zasedání v červenci.

MOV ve svém doporučení stanovil řadu kritérii, která by měla zajistit neutralitu sportovců z obou zemí. Jak budou tyto podmínky převedeny do praxe a zda budou zástupci Ruska a Běloruska připuštěni do soutěží, záleží na rozhodnutí jednotlivých federací.

Mezi požadavky mimo jiné patří, aby sportovci aktivně nepodporovali ruskou útočnou válku na Ukrajině, nebyli spojeni s armádou či bezpečnostními složkami a nebyli financováni ze státních zdrojů.

Některé sporty už na základě doporučení oznámily, že umožní ruským a běloruským reprezentantům závodit. Svolení dali například zástupci zápasu, stolního tenisu či taekwonda, už dříve o jejich přijetí rozhodl šerm nebo judo.

Boxerská IBA vedená Rusem Umarem Kremljovem udělala tento krok už loni v říjnu, navíc nevyžaduje podmínku neutrality. Tenis a cyklistika umožňuje start Rusů a Bělorusů jako neutrálních sportovců v individuálních soutěžích od počátku invaze na Ukrajinu.