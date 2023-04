Hašek představil vlastní bankovku, o ruských sportovcích se bavit nechtěl

Tentokrát nechtěl zdůrazňovat nesouhlas ohledně vystupování ruských sportovců po celém světě. Podle něj dělají reklamu tamnímu režimu.

Nesouhlasí například se slovy Thomase Bacha, který odsoudil názory evropských politiků, co se vyslovují proti návratu Rusů do sportu.

Jasně se vymezil proti tvrzení bývalého moderního pětibojaře a dnes už také odvolaného člena komise sportovců olympijského výboru Davida Svobody nebo stolního tenisty Tomáše Polanského.

„Nikdo neříká, že ruští sportovci za válku vyloženě můžou. Ale faktem je, že jako ruští občané, kdykoli nastoupí, jsou vynikající reklamou na válku a zločiny. Podpořil jste něco, co stojí a bude stát tisíce, možná miliony životů,“ kontroval na Twitteru.

Na tiskové konferenci se chtěl věnovat pouze speciálnímu sběratelskému kusu.

Přitom před osmi lety při ražení vlastní zlaté mince prohlásil jasně, že by na bankovky v žádném případě nikdy nechtěl.

„V té době jsem nevěděl, že o ně bude takový zájem. Proč toho nevyužít,“ reagoval.

Právě v roce 2015 řekl, že není prezident, aby se na papírových penězích mohl posmrtně objevit.

„Moje bankovka je sběratelská, nedá se s ní platit. S Masarykem se platit dá, to je rozdíl. Na bankovce nenajdete ani Pražský hrad, ale protože souvisí i s výročím od Nagana, najdeme tam stadion Big Hat, kde jsme vyhráli zlaté medaile,“ odvětil tentokrát.

Přesto se nevyhnul otázce na kandidaturu na prezidentský úřad, o které nejednou promluvil.

„Máme tady nového prezidenta a co bude v budoucnu, za pět nebo deset let, to uvidíme. Ale je to něco, co mě zajímá a co časem může přijít v úvahu,“ uvedl v pondělí.

Hašek názor změnil hned, když zjistil, že by sběratelským kusem mohl někomu pomoct. „Zpočátku jsem tomu nebyl nakloněný, ale po pár rozhovorech jsem zjistil, že zájem mezi sběrateli je o bankovky velký, proto jsem souhlasil,“ řekl.

„Chtěl jsem, aby projekt pomáhal, vybral jsem si pardubickou školu Svítání, které jsme pomáhali už v roce 2002. Tehdy jsme vybrali kolem 700 tisíc, budu rád, kdybychom se k této částce přiblížili,“ zmínil a dodal, že z každého prodaného kusu poputuje na pomoc 139 korun.

Dominik Hašek představil podobu vlastní bankovky.

Hašek je po roce druhým českým hokejistou, který se může pyšnit vlastní originální bankovkou. K padesátým narozeninám ji loni v únoru prezentoval Jaromír Jágr.

„O bankovce jsme se nebavili, on má teď jiné starosti. Musí zachránit extraligu,“ hlásil Hašek s úsměvem.

Stále ještě hrající útočník si vybral na přední stranu logo Triple Gold Club, fotku z angažmá ve Florida Panthers a lva se státní vlajkou.

Hašek zase obyčejnou profilovou fotku, v pozadí pak ještě jednu v masce. Pro ochrannou známku si vybral speciální puk.

„A pod zvláštním světlem uvidíte další detaily. Třeba šest mých Vezinových trofejí, nikdo další jich tolik nezískal. Některé jiné pro mě osobně sice znamenaly víc, ale vybrali jsme tuhle větší specialitu,“ upozornil majitel šesti cen pro nejlepšího brankáře NHL.

Pod jmenovkou stojí nápis „he saves he wins“, na zadní straně pak ještě momentka Haška v rozkleku, fanoušci vlající českými vlajkami a aréna Big Hat z Nagana.

„Nechtěli jsme, aby na ni byly olympijské kruhy, ty nejsou povolené. Museli jsme je dostat pryč ze stadionu v Naganu,“ upřesnil.

Bankovka vstupuje do prodeje v pondělí odpoledne, její cena se bude pohybovat podle dvou typů „vzácnosti“ v rozmezí 3399 a 6339 korun.