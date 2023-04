Šéf ruského šermu se opřel do Poláků kvůli požadavku pro ruské sportovce

Mezinárodní šermířská federace (FIE) už na začátku března odhlasovala návrat neutrálních ruských a běloruských sportovců do soutěží, i když válka na Ukrajině stále trvá. Některé země se kvůli tomu vzdaly pořadatelství naplánovaných Světových pohárů. Více než tři stovky současných i bývalých šermířů se na začátku minulého týdne obrátily na mezinárodní federaci i MOV, aby trvaly na vyloučení ruských a běloruských sportovců.

MOV ale naopak v úterý vydal doporučení, aby mezinárodní federace povolily návrat neutrálních ruských a běloruských sportovců. Jako jednu z podmínek ale stanovil, že nesmějí podporovat válku na Ukrajině. I kvůli tomu pořadatelé SP v Poznani oznámili, že do soutěže pustí jen ruské a běloruské šermíře, kteří se proti válce písemně vymezí.

Šéf ruského šermu to považuje za neakceptovatelné. „Polská federace zapomněla, že je sportovní, nikoliv politická. Bohužel je všechno zmatené, dělají taková prohlášení a přitom vědí, že žádný ruský sportovec toto nepodepíše. Nejzajímavější je, že mají druhé prohlášení, ve kterém stojí, že i kdyby nás nechali přijet na turnaj do Poznaně, stejně na nás nebudou čekat na červnových Evropských hrách. Takže i kdyby se někdo hypoteticky stal zrádcem, tak to platí jen na duben, v červnu už ne. Tohle je idiocie, kterou šíří,“ prohlásil.

Vedle odmítnutí války na Ukrajině chtějí Poláci po ruských šermířích také prohlášení, že nejsou spojeni s režimem ruského prezidenta Vladimira Putina a že nepatří k armádě nebo bezpečnostním složkám.