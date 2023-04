Také Světová federace zápasu vrací ruské a běloruské zástupce do soutěží

Vedení UWW o znovuzačlenění sportovců obou zemí, kteří byli vyloučeni z většiny soutěží před rokem po invazi na Ukrajinu, rozhodlo jednohlasně. Všichni však musejí splnit podmínky neutrality, jak v březnové výzvě k návratu Rusů a Bělorusů uvedl Mezinárodní olympijský výbor.

Reprezentanti do 15 a do 17 let se můžou do soutěží zapojit okamžitě. O dospělých bude rozhodovat speciální komise, která bude posuzovat, nakolik ruští a běloruští zápasnici splnili podmínky neutrality, jejichž znění UWW upřesní v nejbližší době.

UWW také uvedla, že zákaz účasti na mezinárodních soutěží se nadále týká vládních představitelů Ruska a Běloruska. Ani jedna země navíc nebude hostit akce spadající pod světovou federaci.

K návratu Rusů a Bělorusů do soutěží vyzval Mezinárodní olympijský výbor na konci března. Na jeho doporučení už daly například stolní tenis, taekwondo nebo šerm. V některých sportech mohli Rusové a Bělorusové startovat jako neutrální sportovci i po vypuknutí invaze.