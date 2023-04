Hlas z Ruska: Bojkotujme olympiádu. Pro MOV nejsme ani lidské bytosti

Scéna první: Oleg Němčinov, člen vedení Ukrajinského olympijského výboru, vypráví: „Včera jsem se zúčastnil dalšího pohřbu svého dobrého přítele, který se více než dvacet let věnoval atletice. Do války narukoval jako dobrovolník, do bojových jednotek. Padl a po něm zůstaly tři děti. Vím, že někteří ukrajinští sportovci přijdou o možnost startovat na příští olympiádě. Ale to je nutná cena za boj za svobodný život váš i život vašich dětí.“

Ukrajina už oznámila, že se nezúčastní všech olympijských kvalifikací, na něž budou na základě doporučení MOV připuštěni Rusové.

Scéna druhá: Prezident MOV Thomas Bach stupňuje rétoriku. Je „znechucen“ výroky západních vlád, které nadále požadují absolutní vyloučení Rusů a Bělorusů z her v Paříži. Tvrdě se opírá do Ukrajiny za její rozhodnutí bojkotovat soutěže s Rusy.