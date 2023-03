Curenková: Hrát s Ruskami a Běloruskami? Je to pro nás etický konflikt

A nedávné doporučení MOV vrátit do soutěží reprezentanty agresorských zemí, které už přes rok pustoší jejich domovinu, je pochopitelně rozlítilo.

„Pokaždé, když proti nim hrajeme, je to pro nás etický konflikt,“ zdůrazňuje Lesja Curenková, 81. tenistka světového žebříčku.

Na nedávném turnaji v Indian Wells dokonce nenastoupila k utkání třetího kola proti běloruské hvězdě Aryně Sabalenkové. „Důvodem byla panická ataka. Oficiálně to budou ‚osobní důvody‘, pravdou ale je, že jsem měla potíže s dýcháním a řekněme hysterický záchvat,“ vylíčila.

Úzkost jí způsobil rozhovor se šéfem WTA Stevem Simonem, s nímž se potkala ve dnech před zápasem. „Řekl mi, že on osobně válku neschvaluje, ale pokud ji ruští a běloruští tenisté podporují, je to jen jejich osobní názor a názory jiných lidí bych si neměla tak brát,“ popsala tenistka.

Její krajanka Marta Kosťuková, 38. hráčka pořadí, zase po zápasech s Ruskami či Běloruskami nepodává soupeřkám ruku.

Na loňském US Open si s Běloruskou Viktorií Azarenkovou u sítě jen ťukla raketou, po vítězství ve finále březnového turnaje v Austinu zcela ignorovala Rusku Varvaru Gračovovou.

Ruské a běloruské soupeřky ukrajinská tenistka Marta Kosťuková ignoruje, ruku si s nimi po zápase nepodá

A minulý týden ve druhém kole v Miami se stejně rozešla s Anastasijí Potapovovou, která na předcházejícím podniku v Indian Wells nastoupila k utkání v dresu fotbalového Spartaku Moskva, za což ji WTA napomenula.

„Sice jsme to nedělaly veřejně, ale za sebe můžu říct, že jsme v posledním roce bojovaly za vyloučení Rusů a Bělorusů z našeho sportu. Bohužel nejsme nezávislí hráči, pracujeme pro WTA a ATP a nemáme příliš pravomocí dělat změny,“ prohlásila Kosťuková v reakci na úterní doporučení MOV o návratu ruských a běloruských jednotlivců do soutěží.

„Máme žebříčkový systém, a kdybych proti Ruskám a Běloruskám nehrála, ztratím postavení a má kariéra skončí.“

Když se na WTA obrátila s tím, že její národní federace jí doporučuje zápasy proti hráčkám z těchto dvou států skrečovat, dostalo se jí odpovědi: „Zmrazíme vám žebříček, a jakmile válka skončí, můžete se vrátit.“

Což Ukrajinky nepotěšilo. „Považuju to za směšné a cítím se extrémně diskriminovaná od WTA, ATP i ITF. Porušují všechna základní pravidla fair play. Nedostáváme moc podpory, ale snažíme se a dál hrajeme, protože musíme držet naše kariéry,“ opakuje dvacetiletá Kosťuková.

K větší podpoře Ukrajinek vyzvala i světová jednička Iga Šwiateková, která v reakci na odstoupení Curenkové poznamenala:

„Naprosto chápu, proč to udělala. Kdyby v mojí zemi vybuchovaly bomby nebo kdyby mi zničili dům, nevím, jestli bych to ustála. Proto si myslím, že by se WTA měla víc starat o hráčky z Ukrajiny. Všechny debaty v tenise se teď točí kolem ruských a běloruských hráček. Jestli je máme nechat hrát, nebo ne a tak dále.“

Naopak světová dvojka Sabalenková z Běloruska přidává jiný pohled a ohrazuje se proti „nenávisti v šatně“, kterou v posledních měsících pociťuje. „Opravdu jsem měla problém zpracovat, že je tu tolik lidí, kteří mě bezdůvodně nenávidí. Já jsem nic neudělala.“