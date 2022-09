NFL opět králem amerických obrazovek. A na scénu přichází Amazon

Více než 121 milionů fanoušků sledovalo zápasy úvodního kola NFL. Oproti loňské sezoně je to pětiprocentní nárůst. Není tak divu, že NFL radostně zveřejnila detailnější pohled do statistik sledovanosti. A ostatní zámořské sporty mohou závidět. Ani finálové zápasy NBA, MLB nebo NHL se nemohou rovnat zápasům základní části NFL.

Vysílací práva NFL ESPN - 2,7 miliardy dolarů na sezonu FOX - 2 miliardy dolarů NBC - 2 miliardy dolarů CBS - téměř 2 miliardy dolarů Amazon - více než 1 miliarda dolarů

Podívejme se na čísla. V průměru sledovalo jeden zápas úvodního víkendu 18,5 milionů diváků, což je nejvíce od roku 2016 a o tři procenta více než loni. Pro srovnání, zápasy o Stanley Cup mezi Colorado Avalanche a Tampa Bay Lightning dosáhly podle ESPN průměru 4,6 milionů diváků.

Basketbalová NBA na tom byla se svým finále o poznání lépe. Finálové zápasy v průměru vidělo 12,4 milionů amerických diváků. Stále je to ale méně než úvodní kolo základní části NFL, ve kterém se nebojovalo o titul.

Ale zpět k NFL. O pozornost fanoušků se pere hned několik stanic, které vysílají přenosy. Hlavní porci zápasů, které se hrají v průběhu neděle, vysílá stanice CBS a FOX. NBC má k dispozici jeden celostátní zápas v hlavním vysílacím čase, tzv. Sunday Night Football. O den později vysílá ESPN také jeden zápas v hlavním vysílacím čase Monday Night Football.

Všechny stanice hlásí po prvním kole úspěch. ESPN má největší sledovanost prvního kola v historii stanice a nejsledovanější zápas od roku 2009 s 19,85 miliony diváků. Svou roli nejspíše sehrála i nová komentátorská dvojice Joe Buck - Troy Aikmen, která přešla k ESPN z konkurenční stanice FOX.

FOX po odchodu legendárního dua nestrádají a po prvním kole hlásí oproti loňskému roku zvýšenou sledovanost. FOX se na svém Twitteru chlubí největším růstem sledovanosti napříč stanicemi.

Kromě tradičního Sunday Night Football vysílala stanice NBC také speciální zahajovací zápas sezony. Oba zápasy překonaly hranici 21 milionů diváků.

Roger Goodell, komisionář profiligy amerického fotbalu NFL

Kromě televizních stanic má velkou radost samozřejmě samotná NFL. „Byl to neuvěřitelný Kickoff víkend v čele s nedělním odpolednem, které bylo plné napínavých koncovek a obratů,“ dodal na adresu prvního kola komisionář NFL Roger Goodell. „Jak čísla napovídají, fanoušci jsou nadšení z návratu NFL. Těšíme se na druhé kolo, které začne historickým zápasem v Kansas City na Amazon Prime Video,“ dodal Goodell.

Radost z dobrých výsledků sledovanosti mají pochopitelně i samotní hráči. Výše platových stropů je úzce spojená s příjmy NFL a hlavním zdrojem je prodej vysílacích práv.

Amazon Prime Video vstupuje do hry

Prodej vysílacích práv je obří byznys, ve kterém lítají miliardy dolarů. Byla jen otázka času, kdy do této vysoké hry vstoupí některá z největších streamovacích platforem. Amazon Prime Video se podařilo uloupnout pro sebe čtvrteční zápas z téměř každého kola. Každou sezonu odvysílá tato streamovací služba 15 zápasů ze základní části.

Poslední ročník české Snapbacks ligy amerického fotbalu skončil v polovině července vítězstvím Prague Lions nad Vysočina Gladiators ve vyrovnaném Fortuna Czech Bowlu XXIX. Od září se rozjela ženská liga i juniorská liga amerického fotbalu. Národní tým mužů pak v rámci mistrovství Evropy odehraje ve druhé polovině října zápasy proti Finsku a Dánsku.

Přestože jde pouze „o pár zápasů“ za rok, tak Amazon podle Forbes souhlasil uzavřít smlouvu na 11 let v celkové výši 13 miliard dolarů.

„Amazon mění způsob, jakým sledujete fotbal,“ lákaly na čtvrteční zápasy hvězdy NFL jako Russell Wilson, Matthew Stafford nebo Justin Herbert. A poslední jmenovaný společně se svými Los Angeles Chargers odehrál první zápas na Amazon Prime Video proti Kansas City Chiefs. Duel Herberta s Patrickem Mahomesem byl pro fanoušky NFL obrovským lákadlem. Nakonec se v bitvě dvou silných týmů AFC West radovali domácí Chiefs.

Bude to Amazonu stačit, aby se jim vrátila obří investice? Na výsledky sledovanosti jistě netrpělivě čekají také konkurenti, kteří by se v budoucnu mohli zapojit do bitvy o vysílací práva.