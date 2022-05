Jackpot pro Bradyho. Stanice Fox si ho předplatila jako experta. Za devět miliard

Podle zpráv redakce amerických novin The New York Post se Brady domluvil s Foxem na desetileté smlouvě, každou sezonu by si měl přijít na 37,5 milionu dolarů. Pokud celkovou sumu převedeme na českou měnu, zjistíme, že si mediální činností vydělá přinejmenším přes devět miliard korun.

Podobný kontrakt je unikátem. A zvlášť když Brady je stále ještě aktivním hráčem, přestože v létě oslaví už pětačtyřicáté narozeniny. Na začátku února sice ukončil kariéru, jenže o měsíc a půl později oznámil, že bude v dresu Tampa Bay Buccaneers pokračovat přinejmenším ještě jednu sezonu.

Až jednou definitivně odloží přilbu a šišatý míč, bude po stadionech napříč NFL cestovat dál. Zápolit už ale nebude, místo toho bude s parťákem Kevinem Burkhardtem popisovat dění na hrací ploše.

„Jsem natěšený, ale pořád mám v Tampě nějakou nedokončenou práci,“ vyťukal Brady na twitter krátce poté, co stanice Fox oznámila jeho angažování.

Narážel tak na letošní neúspěšné play off. Přestože floridský celek patřil mezi papírové favority a měl po základní části slušně našlápnuto k obhajobě celkového prvenství, ve vyřazovacích bojích ho poměrně brzy zastavili pozdější šampioni Los Angeles Rams.

Sázka televizní stanice na Bradyho je hodně odvážná. Nejúspěšnější quarterback - muž, který má na starosti rozehrávku - historie nemá se spolukomentováním zkušenosti, navíc jej čeká možná ještě náročnější program než během aktivní kariéry. V zápřahu bude po celou sezonu, Fox chce z jeho služeb vytěžit, co nejvíce to půjde.

Marketingový tah je to ovšem parádní, přestože pořádně drahý. Jen posuďte sami. Dosud se mezi nejlépe placenými experty v NFL drží na sdílené první příčce Tony Romo a Troy Aikman. Ročně si shodně vydělají 18 milionů dolarů, Brady tedy dostane víc než oba bývalí quarterbaci dohromady.

Televizní zemětřesení

Že sáhl Fox po velkém jménu, není překvapení, přestože konkrétně angažování Bradyho se nečekalo. Stanice totiž před pár měsíci přišla o svou elitní komentátorskou dvojici.

Experta Aikmana jim totiž společně s komentátorem Joem Buckem přetáhl kanál ESPN. Tím se spustila lavina na novinářském „přestupovém“ trhu. Amazon zase podepsal komentátorského veterána Ala Michaelse z konkurenční NBC.

Všichni se mohou nyní honosit smlouvami v řádech desítek milionů dolarů. Pokud byste porovnávali situaci s českým prostředím, zjistíte, že v tuzemských podmínkách je naprosto nemyslitelné, aby si elitní novináři vydělávali víc než špičkoví sportovci. A je jedno, jestli se jedná o basketbalistu, fotbalistu nebo hokejistu.

Zdejší produkt není tak lákavý, aby přinutil televizní stanice výrazněji investovat a přeplácet zaměstnance ostatních komerčních stanic.

Ale i tak je Bradyho smlouva výjimkou. Napříč Spojenými státy nenajdete lépe placeného hlasatele ani experta, a to sedminásobný vítěz Super Bowlu ještě neodkomentoval ani minutu.

Hvězdná televizní reportérka Erin Andrews by měla být kolegyní Toma Bradyho během přenosů stanice Fox Sports.

I když...

Jako host se loni v říjnu objevil v pořadu ManningCast z produkce ESPN. Jde o alternativní verzi přímého přenosu ze zápasu amerického fotbalu, kterou nedoprovází klasický komentář. Místo něj glosují situace na hřišti v odlehčeném duchu bratři Peyton a Eli Manningovi, ještě donedávna hvězdy NFL.

Na utkání mezi New Orleans Saints a Seattle Seahawks si pozvali právě Bradyho. Quarterback přijal a televizní peoplemetry mohly prasknout. „Peytone, rád tě vidím, ale dřív ti býval dres nějaký volnější,“ rozesmál se lídr Tampy.

Výsledek? Kolosální úspěch. Brady ukázal, že nemá problém vtipkovat ani v přímém přenosu. Působil uvolněně, spokojeně, klidně.

„Že se chce Brady zapojit nějakým způsobem do vysílání, není překvapením. Dokáže si udělat legraci sám ze sebe, což je pro jeho budoucí kariéru rozhodně dobrým předpokladem. Fox sáhl ke kroku, který po něm nemůže nikdo zopakovat. Prostě podepsal nejslavnějšího fotbalistu na světě,“ glosuje televizní akvizici reportér Richard Deitsch ze serveru The Athletic.

Na prvních stránkách

Je jasné, že Brady bude zejména ze začátku pod drobnohledem. Tohle jméno táhne a vlastně není až tak důležité, co se zrovna kolem hvězdného quarterbacka odehrává.

Vždyť po jeho nedávném konci kariéry, který ve výsledku koncem vůbec nebyl, jste několik dní našli na nejviditelnějších pozicích téměř všech zámořských portálů texty pouze o něm.

„Brady skončil, co s ním bude dál?“

„Jak Brady změnil americký fotbal“

„NFL už nebude jako dřív, nejlepší ze všech odchází“

A když v polovině března oznámil, že si své rozhodnutí rozmyslel, situace se opakovala, jen nádech titulků se lišil. Jako by byla kompletní fanouškovská obec šťastná, že je Brady zpátky. Snad jen kromě fanoušků týmů, které narazí na Tampu v příští sezoně nejčastěji...

Sám quarterback vypadá, že si chce především užívat. Během krátkého „pokariérního“ období odjel na relaxační dovolenou na Kostariku, poté se stavil v Manchesteru pozdravit v úvodu zmíněného Cristiana Ronalda. Právě jemu špitl, že si možná ještě sezonu dá.

Zatímco Brady má stále ze sportu radost, Fox už netrpělivě vyhlíží, kdy získá svou novou komentátorskou megahvězdu. Kontrakt už má.