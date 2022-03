Násilník s nejštědřejším kontraktem. Pobouřil NFL, teď má spasit Cleveland

Během následujících pěti let si Watson, pokud bude skutečně hrát, přijde na 230 milionů dolarů (přibližně 5,13 miliardy korun). A to v „nejhorším“ případě. Jediná podmínka je, aby nastupoval. Jde totiž pouze o částku, kterou má garantovanou. Žádný hráč amerického fotbalu takto štědrou jistou výplatu nedostal.

Ač to zní možná podivně, tak slovo „jisté“ je zrovna v případě šestadvacetiletého quarterbacka, jednoho z nejlepších hráčů ligy, dost nejisté.

Jestliže jej totiž NFL suspenduje, neuvidí ze svého kontraktu po dobu distancu ani dolar. Tedy kromě podpisového bonusu, který se vyplácí okamžitě.

Watsonovi se skvěle se rozvíjející kariéra zastavila téměř přesně před rokem. Houston měl za sebou mizernou sezonu, rodák z Georgie ovšem statisticky patřil mezi nejlepší hráče ligy na své pozici. Jenže pak se objevilo první obvinění ze sexuálního obtěžování.

Pak další. Další. A další.

Počet nařčení z nevhodného chování k ženám se zastavil na číslovce 22. Texans jej sice během uplynulé sezony měli na soupisce, ale nenasadili ho ani do jediného zápasu. Chtěli totiž nejprve vědět, jestli soud skutečně shledá Watsona vinným.

To se nestalo. Občanská porota pak v polovině března rozhodla, že Watson nebude čelit trestnímu stíhání ze sexuálního zneužití a napadení. Stále sice čelí více než dvěma desítkám civilních žalob, nicméně zmíněný verdikt dal zájemcům zelenou v honbě za úspěšnou výměnou.

Milovník masáží. A masérek

Všechny žaloby jsou veskrze podobné. Jde o masérky, kterým se nezamlouvalo Watsonovo chování. Quarterback se jich měl údajně dotýkat penisem a líbat je, některé prý dokonce nutil k sexuálním aktivitám.

Watson následně ztratil několik štědrých sponzorských kontraktů včetně toho nejlukrativnějšího, který uzavřel se společností Nike. Musel si zvyknout, že na sociálních sítích opakovaně čelí výhružným zprávám.

Tresty pro hráče od vedení NFL Případy, kdy liga trestala, ale soud nikoliv Ben Roethlisberger, 2010: 6 zápasů po obvinění ze sexuálního obtěžování

Jameis Winston, 2018: 3 zápasy po nařčení od řidičky Uberu ze sexuální výtržnosti

Ezekiel Elliott, 2017: 6 zápasů po obvinění od bývalé přítelkyně z domácího násilí

Kareem Hunt, 2019: 9 zápasů po videozáznamu usvědčujícím jej z kopání do ležící ženy

Hledal nový start, a tak požádal Houston o trejd do týmu, jenž by ho nechal hrát. Oficiální stopku od ligového vedení totiž neobdržel. Dlouho se mluvilo o možném přestupu do Miami, na ten ale nedošlo. K výměně se neodhodlala Carolina ani Denver.

Vzhledem k tomu, že uzávěrka přestupů proběhla v NFL už v listopadu, se situace kolem Watsona poměrně dlouho nehýbala. Přestože i v Americe by měla platit presumpce neviny, její tamní vnímání je, řekněme, trochu rozdílné. A tak bylo relevantní tázat se, jestli si dvanáctka draftu z roku 2017 ještě někdy vůbec zahraje, i kdyby se obvinění ukázala jako falešná.

Po rozhodnutí občanské poroty už nabraly věci rychlý spád. Jako by mužstvům úplně stačilo, že Watson je rázem o něco „čistší“, a tak začala jednat.

O zájemce neměl Houston nouzi. Jistým problémem pro Texans mohl být fakt, že Watson měl ve smlouvě zakotvenou klauzuli o nevyměnitelnosti. S trejdem tedy musel souhlasit.

Ačkoliv se zdálo, že Cleveland už je v boji o jednoho z nejlepších quarterbacků v lize ze hry, v pátek bylo všechno hotovo. Deshaun Watson bude oblékat dres Browns, Houston na oplátku získá štědrý balíček výběrů draftů včetně tří v prvním kole.

Neboj se, o peníze nepřijdeš

Cleveland jako by byl prokletý. Pokud budete v NFL hledat klub, který je nejčastějším terčem fanouškovských vtípků a posměšků, budou to kromě Dallas Cowboys právě Browns.

Každoročně ambiciózní tým čeká na úspěch už příliš dlouho. V roce 2020 si zahrál play off po dlouhých osmnácti letech, to byla ale jen ojedinělá světlá skvrnka na jinak začerněném celkovém obrázku.

Browns nyní definitivně zlomili hůl nad Bakerem Mayfieldem. Jednička draftu z roku 2018 se více vyžívala v hraní v reklamách než v americkém fotbale, navíc ji pronásledovaly zdravotní problémy. A klubovému vedení došla s quarterbackem tradičně nastupujícím se šátkem na čele trpělivost.

Watson by měl tým pozvednout na daleko vyšší úroveň, čemuž Cleveland podřizuje úplně všechno. Vzdal se svého draftovacího kapitálu na roky dopředu a najel na all-in strategii.

Všechno, nebo nic.

Aby klub vyšel Watsonovi maximálně vstříc, postavil kontrakt tak, aby quarterback nepřišel o slíbené peníze (téměř) za žádných okolností. Z pětileté smlouvy čítající 230 milionů dolarů si během prvního ročníku přijde na pouhý jeden milion.

Důvod je jednoduchý. Pokud by totiž Watson dostal od NFL roční stopku, což je reálný scénář, jeho „pokuta“ by se rovnala výši mzdy za úvodní sezonu. Právě tahle klička pobouřila nejvíce.

Rich Ohrnberger @ohrnberger Calvin Ridley bet on his team to win with an NFL partner sportsbook. 1 year suspension Deshaun Watson is actively facing 22 civil suits of sexual assault and sexual misconduct. Fully guaranteed 5 year $230M contract. oblíbit odpovědět

„Prostě mi to nepřijde správné. Máme snad jasno, jak to s těmi dvaadvaceti žalobami je? Rozhodnutí občanské poroty moc neznamená, rozhodně jej neosvobozuje,“ čílil se například Mitchell Schwartz, nová posila Kansas City Chiefs.

Zdaleka nebyl sám. Struktura kontraktu vyvolala napříč NFL lavinu emocí. Jako by ani samotná smlouva ani tak nevadila. Smutný je ale fakt, že se Cleveland připravuje na variantu, že Watsona soud skutečně ve výsledku uzná vinným a liga jej suspenduje. Po ročním trestu by jej Browns evidentně přivítali zpátky v týmu.

„Bylo pro nás důležité se s Deshaunem sejít osobně. Vedli jsme upřímnou konverzaci, která se týkala jeho přístupu k začlenění se do našeho týmu. Těším se na možnost Deshauna vést, on je zase připravený tvrdě dřít tak, aby pomohl mužstvu a pozitivně ovlivnil naši komunitu,“ sdělil v oficiálním klubovém prohlášení trenér Kevin Stefanski.

S Watsonem až na vrchol?

Pravdou je, že po sportovní stránce by měl Watson mužstvu pomoci opravdu výrazně. Pořád je relativně mladý, většinu kariéry by měl mít před sebou. Zvlášť v době, kdy se quarterbaci „dožívají“ v lize rekordního věku. Vždyť třeba Tom Brady ohlásil před několika dny návrat v šestačtyřiceti letech.

Browns disponují v lize v podobě Nicka Chubba a Kareema Hunta nejlepší dvojicí running backů, tedy hráčů, kteří mají primárně za úkol běhat s míčem. Zároveň čerstvě přivedli wide receivera Amariho Coopera z Dallasu, ten by se měl zase starat o zachytávání přihrávek od quarterbacka.

Nejspíš tedy od Watsona, jenže to stále není jisté. Cleveland neponechává nic náhodě, a tak jako volného hráče podepsal prověřeného Jacobyho Brissetta, který by měl plnit pozici rozehrávačské jedničky, pokud by liga novou hvězdnou posilu suspendovala.

Z Watsonovy strany z pochopitelných důvodů v posledních dnech mnoho vyjádření nepřicházelo. Přesun do Clevelandu, své vysněné destinace, komentoval celkem stroze. „Jsem připravený do práce, jen do toho!“ vzkázal.

V mužstvu nebude jediným, kdo měl potíže se zákonem. Třeba zmíněný running back Hunt dostal před čtyřmi lety padáka z Kansas City poté, co jej natočila kamera, jak zběsile kope do ženy ležící na zemi. Vzhledem k tomu, že incident byl tehdy vyšetřovaný jako přestupek a oběť nedokázala svůj případ řádně předložit soudu, nepostihl Hunta žádný oficiální trest.