NFL útočí na Evropu. Po Londýně se legendární Brady představí i v Mnichově

Je to už deset let, co nejlepší hráč historie amerického fotbalu Tom Brady sehrál zápas na evropském kontinentu. 2012 se jeho Patriots v Londýně střetli s St. Louis Rams. Favorit z New England utkání dominoval a zničil soupeře 45:3. Teď si to Brady bude moci zopakovat. Jen v jiném dresu.

V Tampě strávil poslední dvě sezony a ač se zdálo, že po sezoně definitivně ukončí kariéru, tak mu to vydrželo jen několik týdnů, a pak ohlásil návrat.

Fotbalisté Tampa Bay Buccaneers ladí taktiku, s číslem 12 mozek hry Tom Brady.

V Mnichově bude jeho tým favoritem. Seattle, jeden z nejpopulárnějších týmu NFL v Česku a na Slovensku, prochází přestavbou. Po výměně quarterbacka Russella Wilsona a linebackera Bobbyho Wagnera ztratil na síle. Jde však o zaběhlou značku a o zápas mezi týmem sportovní legendy a populárními Seahawks bude mezi fanoušky obrovský zájem.

Svátek v Evropě

Zápas NFL v Německu zažije premiéru, přitom je tu americký fotbal hodně populární. Sledovanost zápasů na německém území je hned za Velkou Británií druhá největší. Vedení soutěže moc dobře tuší, že nepůjde o poslední tamní duel. Stadion, na kterém jsou doma fotbalisté Bayernu Mnichov, je pro premiéru skvělým místem.

„Pro celou organizaci to bude obrovský zážitek. Stmelí se parta. Těšíme se, že přijede velký počet našich fanoušků. V Evropě navíc popularita NFL raketově roste. Atmosféra je tam podobná jak u nás na univerzitním fotbale. Bude to velký zážitek,“ je přesvědčený ofenzivní lineman Bucs Tristan Wirfs.

Christian McCaffrey (22) z Carolina Panthers zase skóruje, prosadil se mezi Trem Herndonem (37) a Quincym Williamsem (56) z Jacksonville Jaguars.

Předkrmem před mnichovským duelem budou tři zápasy v Londýně. Vše načne už 2. října bitva mezi Minnesota Vikings a New Orleans Saints. Dvou týmů, které po sezoně změnily trenéra.

O týden později se na stadionu Tottenham Hotspur utkají slavní Green Bay Packers s další velkou značkou amerického fotbalu New York Giants. Superhvězdný Aaron Rodgers v Londýně přitáhne hodně fanoušků a Giants po povedeném draft víkendu vyhlížejí lepší časy.

Český podcast o dění v americkém fotbalu:

Vše uzavře ve slavném Wembley zápas mezi Denver Broncos a téměř domácími Jacksonville Jaguars. „Jags“ startují v Londýně skoro každý rok, a tak jsou v celé Anglii velmi populárním týmem. Broncos získali ze Seattlu zmiňovaného quarterbacka Wilsona, i proto budou v zápase velkým favoritem.

NFL bitvy v Evropě jsou svátkem. Nesetkávají se na něm jen fanoušci dvou hrajících týmů, ale všech 32. Atmosféra je unikátní a každoročně získá pro americký fotbal stovky až tisíce nových příznivců. Zájem o lístky se očekává enormní.