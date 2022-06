Podruhé a dost? Legendární Godzilla se loučí s NFL. Ale ještě je tu play off

Už v roce 2019 kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům veleúspěšnou kariéru jednou uzavřel. Poté, co jeho legendární druh Tom Brady podepsal smlouvu s Tampa Bay Buccaneers, rozhodl se změnit plány a vrátil se do NFL.

Po boku slavného quarterbacka a s řadou dalších ofenzivních hvězd vyhrál s Bucs Super Bowl. Pro Bradyho to bylo posedmé. Pro Gronkowského počtvrté. Ve všech čtyřech případech u toho byli spolu.

V loňské sezoně to nabitý tým do Super Bowlu nedotáhl, a tak se znovu otevřela otázka, co s legendárním duem. Brady sice na čas oznámil konec kariéry. Neutuchající soutěživost ho však na dovolené dlouho nenechala. Po 40 dnech s rodinou oznámil návrat a v současnosti se připravuje na novou sezonu.

Gronk po jeho boku zřejmě ale nebude. Před pár dny ukončil kariéru a rozloučil se s Tampa Bay.

Hned se začalo spekulovat, jak dlouho mu to vydrží. Jestli po měsících odpočinku, kdy bude moci doléčit veškeré zdravotní trable, přijde opět chuť na návrat.

Sportovní glosátor Nick Wright je jiného názoru.

„Před lety si opravdu potřeboval odpočinout. Jeho tělo dostávalo u Patriots obrovský zápřah. Byl polámaný, měl toho dost. Teď podle mého jde opravdu o konec. Samozřejmě se může na play off vrátit, pokud se do něj Bucs dostanou. Ale myslím, že je to pro něj konec definitivní,“ hodnotí.

Je nejlepším v historii?

Pokud jde opravdu o konec slavné kariéry, jde opravdu o nejlepšího tight enda v historii NFL? Názory se liší. Gronkowski je populární postava, chlapík excentrického charakteru, jenž během kariéry zkoušel několikrát prorazit ve filmovém a reklamním průmyslu. A dá se předpokládat, že v tom bude nadále pokračovat.

Popularita mu rozhodně nechybí. Je však skutečně nejlepším hráčem na své pozici v historii?

Díky historické spolupráci s Bradym a úspěchům v play off NFL se dá říct, že ano. Svou dominancí po zachycení přihrávky neměl obdoby. Postupem času se z něj stal i dobrý blokař. Opravdu šlo o všestranného tight enda.

Rob Gronkowski jako hokejový gólman:

Analytik a bývalý hráč NFL Louis Riddick přidává: „Co ho dělí od konkurence, je jeho smrtící instinkt. Nejlepší na něm je, že dokáže udeřit v klíčový moment. Vždycky patřil k nejlepším v nejdůležitějších zápasech. S Bradym vytvořili zřejmě nejlepší dvojici quarterback-receiver v historii. Jen duo Montana-Rice jim může konkurovat,“ je přesvědčený uznávaný expert.

15 touchdownů v play off NFL je úchvatné číslo. To jej výrazně dělí od konkurence. Čtyři získané Super Bowly z šesti pokusů je obdivuhodný počin. Přičtěte k tomu přes 1100 yardů v play off. Neskutečné.

V základní části a v celé kariéře má ale sám daleko k jednomu jménu.

„Tony Gonzalez hrál 17 sezon a chyběl pouhé dva zápasy. Gronk nemá ani polovinu zachycených přihrávek co Gonzalez. Ten navíc nikdy k sobě neměl tak skvělého quarterbacka, jakým je Brady. Za kariéru jich měl několik, většina z nich byla dost průměrných. Gronkowski hrál s nejlepším v historii a stejně jeho čísla nedosahují Gonzaleze. V play off je to však jiný příběh. Gonzalez s Chiefs a Falcons na úspěch nedosáhl. Neměl kolem sebe tak silný tým,“ konstatuje Riddick.

Teď zůstává jen poslední otázka. Pokusí se Gronk svoji sbírku úspěchů a neskutečných čísel ještě rozšířit, nebo je to pro něj definitivní konec?

Místo v síni slávy amerického fotbalu má už ale za pár let jisté.