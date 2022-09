Zlomí Bills prokletí Super Bowlu. Na startu NFL jim věří i legenda, co ostatní?

Bills patří v letošní sezoně opět za horkého favorita. To ale ve světě NFL před startem ligy moc neznamená. Našlapaná konkurence, riziko zranění klíčových hráčů, nebo jen krátkodobý výpadek formy může z kandidátů na titul udělat tým, který bude play off sledovat pouze v televizi. V tom je krása a zároveň prokletí NFL, ve které týmy odehrají v základní části 17 zápasů.

O tom, jak je těžké dojít až na samotný vrchol a pozvednout nad hlavu Lombardi trofej, by mohli dlouholetí fanoušci Bills vyprávět. Na začátku 90. let se Bills dostali čtyřikrát v řadě do Super Bowlu. Výsledek? Bez titulu. Málo pravděpodobné se stalo skutečností a Bills opravdu čtyřikrát v řadě ve finálovém zápase prohráli.

Poté přišla éra divizního rivala New England Patriots a Bills museli prakticky 20 let přihlížet dominanci konkurenta, který naopak dokázal k titulu dokráčet hned šestkrát.

Po odchodu Bradyho z Patriots se Bills uvolnila cesta zpět na vrchol. Quarterback Josh Allen se ukázal být tou pravou volbou a v loňské sezoně už byli Bills horkým kandidátem na postup do Super Bowlu.

Jenže Allenův tým si vybral smůlu ještě před postupem do Super Bowlu. V divizním kole play off na hřišti Kansas City Chiefs byl útok Bills k nezastavení. Dvě minuty před koncem poslal Allen Bills do vedení 29:26. Na touchdown Chiefs dokázal také odpovědět a „vítězný“ touchdown hodil Allen 13 vteřin před koncem zápasu.

Jenže ani to Bills nestačilo k zajištění postupu do dalšího. V pravděpodobně nejhezčím zápase sezony se Chiefs podařilo ve 13 vteřinách poslat zápas do prodloužení a v něm zvítězit. Bills tak prodloužili play off smůlu o další zářez.

Super Bowl z polárního kruhu?

Prolomit historický pech možná pomůže renomovaný novinář NBC Sports Peter King. Ten už čtyři roky po sobě před sezonou správně tipl vítěze Super Bowlu.

A letošní tip? „Vybral jsem Super Bowl na polárním kruhu: Buffalo Bills - Green Bay Packers,“ okomentoval týmy ze severní části Spojených států. „Bills byli blízko už loni a letos už nadobro rozptýlí všechny pochyby. Ale konference AFC je pořádně nabitá,“ upozornil King.

V cestě Bills bude dlouhá řada týmů, která si nyní brousí zuby na titul. Chiefs s Patrickem Mahomesem jsou vždy velkým kandidátem.

Za Mahomesem jsou další mladí quarterbaci, kteří i v mladém věku hrají prim. Joe Burrow dovedl Bengals do Super Bowlu ve své druhé sezoně, přestože se vracel po vážném zranění kolene z nováčkovské sezony.

Justin Herbert v dresu Los Angels Chargers také vlétl do NFL a překonal již několik rekordů.

A pak jsou tu ještě Baltimore Ravens s Lamarem Jacksonem, Indianapolis Colts posíleni veteránem Mattem Raynem, Denver Broncos s čerstvou posilou Russellem Wilsonem nebo loňský vítěz konference Tennessee Titans s důrazným running backem Derrickem Henrym.

Bills @ Rams | Week 1 🍿



Who are you taking in the opening game of the 2022 season? pic.twitter.com/ArW4Ziy9pi — PFF (@PFF) May 12, 2022

A to jsou jen týmy, o kterých se výborné výkony očekávají. Miami Dolphins, New England Patriots nebo Las Vegas Raiders rozhodně budou chtít také klepat na dveře play off.

Očekávání jsou konference AFC před startem ligy jsou opět obrovská. Nyní ještě všechny týmy a fanoušci mohou věřit, že tato sezona bude vydařená. Podobné nadšení ale nevydrží dlouho. Sen o úspěšné sezoně se pomalu začne jednotlivým týmům rozplývat.

A Bills? Ti věří, že i s podporou tipu Petera Kinga zlomí prokletí a získají premiérový titul.